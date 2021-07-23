نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: لدينا فرصة تاريخية للتوافق

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو أن هناك فرصة تاريخية للتوافق في السودان، داعيا إلى وحدة الصف ولم الشمل لإرساء دعائم السلام والتنمية.

وقال دقلو - في كلمة خلال زيارته إلى ولاية نهر النيل (وسط السودان) - "إننا في حاجة لوحدة الصف والكلمة ونبذ الخلافات الحزبية والقبلية والجهوية التي أخرتنا كثيرا، مضيفا أن الاختلاف والتعصب للرأي والحزب والقبيلة لن تقدم البلاد.

وأشار إلى أن التوافق والاتفاق يمثل أساسا لتجاوز كافة المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لافتا إلى توافر كل عوامل النهضة والنجاح بالسودان والتي تحتاج إلى التعاون والتكاتف.

وقال دقلو: "نختلف في الرأي ونتفق في الوطن"، مؤكدا أن السودان يسع الجميع، وأن خيرات البلاد كثيرة لا حصر لها ويجب ألا نضيّع وقتنا في الخلافات والانقسامات.

وشدد على أن هناك فرصة تاريخية لن تتكرر مجددًا، ويجب أن نستثمرها جيدًا، وأن نترك جانبا مصالحنا الذاتية والحزبية ونعمل معا لمصلحة الشعب السوداني الذي يعاني من ضيق العيش ومصاعب الحياة.

وأكد أن المكون العسكري في الحكومة الانتقالية على توافق تام، داعيا المدنيين وخاصة قوى "الحرية والتغيير"، إلى "ترك الخلافات والتوافق فيما بينها".

وعلى صعيد آخر، أكدت السلطات السودانية، في ولايات الخرطوم، كسلا، النيل الأبيض، سنار والجزيرة، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية والزوابع الرعدية كما توقعت سقوط أمطار غزيرة على النيل الأزرق.

وقال العميد شرطة قرشي حسين عبدالقادر مدير دائرة الطوارئ والكوراث القومية بالإدارة العامة الدفاع المدني أن بعض الولايات تأثرت بهطول الأمطار دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات؛ وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأشار قرشي إلى أنه في ولاية الخرطوم رصدت إدارة الطوارئ والكوارث القومية وجود سيل في منطقة السروراب في مجراه الطبيعي وسحب بعض تجمعات المياه بالمحليات وأنه ما عدا ذلك لا توجد أضرار بولايات السودان متوقعا هطول المزيد من الأمطار خاصة في أجزاء واسعة على الهضبة الإثيوبية مما يودي إلى ارتفاع في مناسيب النيل الازرق.

وأوضح المسئول السوداني أن الغرفة المركزية وبالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوي ووزارة الري ظلوا يتابعون الزيادات في مناسيب النيل والعمل على إصدار نشرات توعوية إرشادية وتحذيرية لقاطني جميع المناطق المتاخمة للنيل لأخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحقق السلامة العامة.