الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم جميع الأبراج النارية والهوائية الجمعة 23 يوليو 2021

الأبراج النارية
الأبراج النارية والهوائية

تقدم عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 لمواليد الأبراج النارية والهوائية على النحو التالي:

 

الحمل

مهنيًا: خسائر مادية محدودة سببها التهوّر، لكنّ الأيام المقبلة ستفتح لك عدة مجالات من أجل التعويض وتحقيق مكاسب جديدة وكبيرة.
عاطفيًا: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيدًا من الشفافية في التعامل معه، والحرص على مراعاة شعوره المرهف باستمرار.
صحيًا: تتنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة بحرية وممارسة السباحة.

 

الجوزاء

مهنيًا: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادىء التي انطلقت منها
عاطفياً: كن أكثر لباقه في طريقة كلامك مع الحبيب، وخذه باللين وحلاوة اللسان، فهو إنسان طيب القلب ويحبك أكثر مما تتصور.
صحيًا: تقترب من التوصل إلى الحل النهائي لمشاكل البدانة واستعادة الرشاقة والقوام المشيق.

 

الأسد 

مهنيًا: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والزملاء حولك، تغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والآخاذة.
عاطفيًا: لا رغبة لك في مضايقة الشريك، إنما لكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة وشعرت معها بأنك مهان وأصبت في كرامتك.
صحيًا: الأجواء المضطربة والقلقة في محيطك تصيبك بشظاياها وتتركك في حالة نفسية تعبة.

 

الميزان

مهنيًا: تنظر إلى الأمور من منظار إيجابي ومختلف ربّما عن نظرتك إليها سابقًا، تميل إلى تحديد الموقع وتعتمد على المنطق والبراهين.
عاطفيًا: كن مستعدًا لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره من أفكار ومشاريع للمستقبل.
صحيًا: لا تعرّض نفسك لآشعة الشمس كثيرًا، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر.

 

القوس

 مهنيًا: يساعدك القمر من البيت الثاني على عقد تحالفات جديدة للتخفيف من حدّة المنافسة فتجد حليفًا قويًا او صديقًا شجاعًا أو حبيبًا متفانيًا.
عاطفيًا: يحدث ما يربكك في مجالك العاطفي أو العائلي، عليك ألا تجازف في مجالات خطرة.
صحيًا: إذا كنت تقيم بالقرب من أحد الأندية الرياضية فلا تتردد لحظة في التوجه إليه وممارسة الرياضة.

 

الدلو

مهنيًا: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك.
عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها وحيداً بعيداً عن كل محيطك.
صحيًا: عليك أخذ قسط طويل من الراحة والقيام بنزهة أو رحلة للترفيه قدر الإمكان.

حظك اليوم أخبار الأبراج توقعات الأبراج توقعات الفلك جاكلين عقيقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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