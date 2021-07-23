حظك اليوم جميع الأبراج النارية والهوائية الجمعة 23 يوليو 2021

تقدم عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 لمواليد الأبراج النارية والهوائية على النحو التالي:

الحمل

مهنيًا: خسائر مادية محدودة سببها التهوّر، لكنّ الأيام المقبلة ستفتح لك عدة مجالات من أجل التعويض وتحقيق مكاسب جديدة وكبيرة.

عاطفيًا: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيدًا من الشفافية في التعامل معه، والحرص على مراعاة شعوره المرهف باستمرار.

صحيًا: تتنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة بحرية وممارسة السباحة.

الجوزاء

مهنيًا: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادىء التي انطلقت منها

عاطفياً: كن أكثر لباقه في طريقة كلامك مع الحبيب، وخذه باللين وحلاوة اللسان، فهو إنسان طيب القلب ويحبك أكثر مما تتصور.

صحيًا: تقترب من التوصل إلى الحل النهائي لمشاكل البدانة واستعادة الرشاقة والقوام المشيق.

الأسد

مهنيًا: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والزملاء حولك، تغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والآخاذة.

عاطفيًا: لا رغبة لك في مضايقة الشريك، إنما لكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة وشعرت معها بأنك مهان وأصبت في كرامتك.

صحيًا: الأجواء المضطربة والقلقة في محيطك تصيبك بشظاياها وتتركك في حالة نفسية تعبة.

الميزان

مهنيًا: تنظر إلى الأمور من منظار إيجابي ومختلف ربّما عن نظرتك إليها سابقًا، تميل إلى تحديد الموقع وتعتمد على المنطق والبراهين.

عاطفيًا: كن مستعدًا لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره من أفكار ومشاريع للمستقبل.

صحيًا: لا تعرّض نفسك لآشعة الشمس كثيرًا، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر.

القوس

مهنيًا: يساعدك القمر من البيت الثاني على عقد تحالفات جديدة للتخفيف من حدّة المنافسة فتجد حليفًا قويًا او صديقًا شجاعًا أو حبيبًا متفانيًا.

عاطفيًا: يحدث ما يربكك في مجالك العاطفي أو العائلي، عليك ألا تجازف في مجالات خطرة.

صحيًا: إذا كنت تقيم بالقرب من أحد الأندية الرياضية فلا تتردد لحظة في التوجه إليه وممارسة الرياضة.

الدلو

مهنيًا: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك.

عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها وحيداً بعيداً عن كل محيطك.

صحيًا: عليك أخذ قسط طويل من الراحة والقيام بنزهة أو رحلة للترفيه قدر الإمكان.