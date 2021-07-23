الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا توافق على استخدام لقاح «فايزر-بيونتك» لتطعيم الأطفال

لقاح كورونا
لقاح كورونا

وافقت السلطات الطبية الاسترالية على استخدام لقاح فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا للاطفال والمراهقين
الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، وفقا لما أخبر به وزير الصحة  الأسترالي جريج هانت وسائل الاعلام اليوم الجمعة.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال هانت لبرنامج صنرايز: "وافقت إدارة السلع العلاجية بعد منتصف الليل على استخدام لقاح فايزر لمن هم بين 12 إلى 15 عاما".
 

وتابع الوزير أن المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين ستنظر بعد ذلك في هذه الموافقة.
 

يشار إلى أنه قد تم سابقا الموافقة على  تقديم اللقاح لمن تبلغ  أعمارهم 16 عامًا فأكثر. وستكون هناك حاجة للحصول على الجرعتين، تفصلهما مسافة 21 يوما على الاقل.
 

وتواجه الحكومة الاتحادية الاسترالية انتقادات متزايدة بسبب بطء وتيرة التطعيم في الوقت الذي لا يزال أكثر من نصف سكان البلاد يخضعون حاليًا لحالة الإغلاق بسبب تفشي المرض في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وساوث.


وتمكنت البلاد من كبح الجائحة إلى حد كبير من خلال فرض قيود صارمة للغاية، تضمنت الإبقاء على حدودها الدولية مغلقة مع استثناءات قليلة منذ مارس 2020، لكن السلالة دلتا شديدة العدوى تفوقت على تلك القيود
خلال الأسابيع القليلة الماضية.
 

وسجلت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون شخص، أكثر من32 الف حالة إصابة و 915 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.
 

وتم تقديم أكثر من 10.6 مليون جرعة لقاح حتى الآن في البلاد، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الخميس.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

اطفال على أستراليا تطعيم الأطفال تطعيم الأطفال لقاح فايزر بيونتك بيونتك لقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

يعانى من مرض نفسى.. حبس المتهم بذبح والدته فى إمبابة

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

فى إجازة الصيف.. تعرف على أشهر 5 أماكن يمكن زيارتها فى الإسكندرية

القبض على الزوج قاتل طبيبة الدقهلية

أمن القاهرة يلقى القبض على المتهم بخلع ملابسه أمام سيدة بمنطقة المعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان