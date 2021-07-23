الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«النواب» الأمريكى يوافق على إصدار 8 آلاف تأشيرة إضافية للأفغان

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

أقر مجلس النواب الأمريكي خطة تسمح بإصدار 8 آلاف تأشيرة دخول إضافية خاصة للأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة وأصبحوا معرضين لخطر الانتقام في بلادهم.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، حصل مشروع القانون المقدم من نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تأييد 407 أصوات مقابل رفض 16 مشرعا وسيرفع بعد ذلك لمجلس الشيوخ.

وينص مشروع القانون على السماح بـ8 آلاف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمواطنين الأفغان الذين تعاملوا مع الحكومة الأمريكية كما يهدف أيضا إلى تسريع عملية إصدار التأشيرات.

وقال النائب، جاسون كرو، وهو ديمقراطي قاد المجموعة التي قدمت مشروع القانون، إن التأشيرات الإضافية تلك ستغطي كل المتقدمين المحتملين.

وأقر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، بأن عدد المتقدمين للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة من الأفغان المتضررين من الانسحاب قد يصل إلى 18 ألف شخص.

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع إكمال القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما، العملية التي من المقرر أن تكتمل، حسب خطة الرئيس، جو بايدن، بحلول 11 سبتمبر.

وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة تستعد لإيواء 35 مترجما أفغانيا وفردا من عائلاتهم في قاعدتين أمريكيتين بالكويت وقطر، حيث من المخطط تشييد مراكز إقامة مؤقتة ومنشآت أخرى لهم ليعيشوا هناك 18 شهرا على الأقل.

وعلى صعيد آخر، أفادت قناة (سي إن إن) الأمريكية، بأن مسؤولًا بالبيت الأبيض ومساعدًا كبيرًا لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أصيبا بفيروس كورونا.

وأكد مسؤول بالبيت الأبيض، حسبما ذكرت القناة أن هذا الموظف ثبتت إصابته بالفيروس بعيدا عن حرم البيت الأبيض، كما صرح مصدر للقناة بأن الموظف لم يكن لديه أي تواصل في الآونة الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت القناة إلى أن مساعد رئيسة مجلس النواب، الذي أصيب بالفيروس، لم يكن على تواصل معها منذ إصابته بالعدوى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

معرض على عرض مجلس النواب خطر الأمريكي مجلس النواب الأمريكي النواب النواب الأمريكي المعرضين للخطر أمريكي جلس النواب الأمريكي

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وائل لطفي

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