الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي

عادت إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي في منصب "عضو مراقب"، بعد عشرين عامًا من الإطاحة بها.

وسعت إسرائيل، منذ الإطاحة بها في عام 2002، إلى العودة للاتحاد الأفريقي، خاصة أن الأخير يضم 55 دولة أفريقية.

الاتحاد الأفريقي يقبل اعتماد السفير الإسرائيلي في إثيوبيا كـ"عضو مراقب"

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلي، مساء أمس، الخميس، عودتها رسميا إلى الاتحاد الأفريقي، بتوليها مقعد "عضو مراقب"، وذلك بعد الإطاحة بها في عام 2002.

وأكدت وزارة الخارجية، أن أدامسو ألالي سفير إسرائيل في إثيوبيا، قدم أوراق اعتماده كمراقب إلى الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد موافقة الأمين العام للمنظمة على طلب تل أبيب بالعودة إلى منصب "عضو مراقب" بعد الإطاحة بها في عام 2002، كخطوة تضامن مع الفلسطينيين، خلال الانتفاضة الثانية، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

 

في السياق ذاته، قالت عليزا بن نون نائبة وزير الخارجية لشؤون أفريقيا: "ما حدث اليوم هو خطوة كبيرة لإسرائيل وتعبير آخر عن عودتها إلى إفريقيا.. هناك اعتراف سياسي هنا وإمكانات كبيرة للتعاون، كما أنه الاتحاد يضم دول ليس لها علاقات مع اسرائيل ونعتقد ان القرار من اليوم هو رسالة إيجابية لهم أيضا"

.

كواليس محاولات إسرائيل العودة للاتحاد الأفريقي

واتخذت وزارة الخارجية محاولتين سابقتين في ذلك المسار، خلال العشرين عاما الماضية، إلى أن قررت اتخاذ محاولة ثالثة وأعلنت "عملية سياسية" داخلها شارك فيها جابي أشكنازي وزير الخارجية السايق، وتبعه الوزير الحالي يائير لابيد.

 

وقدمت إسرائيل طلبًا جديدًا، خلال المحاولة الثالثة، للعودة إلى صفة عضو مراقب لدى الاتحاد الأفريقي، كما قدم سفراء إسرائيليون في العديد من العواصم الأفريقية طلبات لدعم هذه الخطو، كما طالبوا الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية المساعدة.

 

في السياق ذاته، أوضح يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي: "هذا عيد للعلاقات الإسرائيلية الأفريقية.. والإنجاز الدبلوماسي هو نتيجة جهود وزارة الخارجية والقسم الإفريقي والسفارات الإسرائيلية في القارة، وسوف يساعدنا ذلك في تعزيز علاقتنا تجاه القارة وتجاه الدول الأعضاء في المنظمة".

 

من جانبه، أعرب جابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، عن سعادته بعودة إسرائيل للاتحاد الإفريقي، موضحا:"هذه خطوة سياسية استراتيجية مهمة لإسرائيل، والتي حددتها كأحد الأهداف الأساسية للوزارة، والتي بدأت تؤتي ثمارها اليوم مع تقديم ميثاق السفير الإسرائيلي في أديس أبابا".

إسرائيل الاتحاد الافريقى إثيوبيا السفير الإسرائيلي في إثيوبيا 20 عاما وزارة الخارجية أديس أبابا عملية سياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

يعانى من مرض نفسى.. حبس المتهم بذبح والدته فى إمبابة

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

بايدن: العقوبات الجديدة على كوبا ليست إلا البداية

القبض على الزوج قاتل طبيبة الدقهلية

أمن القاهرة يلقى القبض على المتهم بخلع ملابسه أمام سيدة بمنطقة المعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان