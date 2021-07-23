الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تبحث عن مهاجرين مفقودين بعد غرق قاربهم قبالة كريت

مهاجرين
مهاجرين

ذكرت وزارة الشحن البحري في اليونان، أن السلطات تبحث عن مهاجرين فقدوا إثر غرق قاربهم قبالة جزيرة كريت.

 

وأضافت أن سفينة رصدت القارب بعدما أرسل نداء استغاثة وأبلغت أنه بدأ في الغرق على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب شرقي الجزيرة.

 

وجرى إنقاذ نحو 36 مهاجرا حتى الآن. وتشارك في جهود البحث والإنقاذ طائرة هليكوبتر وسفينتان تابعتان لخفر السواحل وزوارق أخرى بالمنطقة.

 

ونقلت الوزارة عن المهاجرين قولهم إن القارب كان يقل 45 فردا.

 

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس متسوتاكيس، عن تضامن بلاده مع العراق في حربه على بقايا الإرهاب، وإسناد جهوده الإقليمية في ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها.

 

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، من نظيره اليوناني، حيث أعرب عن تعازي اليونان حكومة وشعبا للعراق في ضحايا التفجير الإرهابي الذي شهدته يوم أمس مدينة الصدر ببغداد.

 

من جانبه، أكد الكاظمي حرص العراق على تعزيز روابط التعاون المشترك مع اليونان خاصة، ومع عموم دول الاتحاد الأوروبي بما فيه مصلحة الشعوب الصديقة المتآخية المحبة للسلام.

 

ووجّه ميتسوتاكيس دعوة للكاظمي لزيارة اليونان لأجل المزيد من التنسيق الاقتصادي والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

 

كما رحب رئيس مجلس الوزراء بنظيره اليوناني في دعوة مفتوحة لزيارة العراق، بما يعزز العمل المشترك لكل ما فيه مصلحة الشعبين العراقي واليوناني وكل شعوب المنطقة.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية في اليونان، 2604 إصابات جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 469 ألفًا و42 مُصابًا.
وأفادت صحيفة (كاثميريني) اليونانية، عبر موقعها الإلكتروني، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12 ألفا و875 حالة فور تسجيل 5 وفيات جديدة على مدار أمس.

قارب غرق بعد تبحث عن اليونان يونان مهاجرين مفقودين مهاجري تبحث مفقودي كريت

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

يعانى من مرض نفسى.. حبس المتهم بذبح والدته فى إمبابة

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

القبض على الزوج قاتل طبيبة الدقهلية

فى إجازة الصيف.. تعرف على أشهر 5 أماكن يمكن زيارتها فى الإسكندرية

أمن القاهرة يلقى القبض على المتهم بخلع ملابسه أمام سيدة بمنطقة المعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان