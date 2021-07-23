اليونان تبحث عن مهاجرين مفقودين بعد غرق قاربهم قبالة كريت

ذكرت وزارة الشحن البحري في اليونان، أن السلطات تبحث عن مهاجرين فقدوا إثر غرق قاربهم قبالة جزيرة كريت.

وأضافت أن سفينة رصدت القارب بعدما أرسل نداء استغاثة وأبلغت أنه بدأ في الغرق على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب شرقي الجزيرة.

وجرى إنقاذ نحو 36 مهاجرا حتى الآن. وتشارك في جهود البحث والإنقاذ طائرة هليكوبتر وسفينتان تابعتان لخفر السواحل وزوارق أخرى بالمنطقة.

ونقلت الوزارة عن المهاجرين قولهم إن القارب كان يقل 45 فردا.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس متسوتاكيس، عن تضامن بلاده مع العراق في حربه على بقايا الإرهاب، وإسناد جهوده الإقليمية في ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، من نظيره اليوناني، حيث أعرب عن تعازي اليونان حكومة وشعبا للعراق في ضحايا التفجير الإرهابي الذي شهدته يوم أمس مدينة الصدر ببغداد.

من جانبه، أكد الكاظمي حرص العراق على تعزيز روابط التعاون المشترك مع اليونان خاصة، ومع عموم دول الاتحاد الأوروبي بما فيه مصلحة الشعوب الصديقة المتآخية المحبة للسلام.

ووجّه ميتسوتاكيس دعوة للكاظمي لزيارة اليونان لأجل المزيد من التنسيق الاقتصادي والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما رحب رئيس مجلس الوزراء بنظيره اليوناني في دعوة مفتوحة لزيارة العراق، بما يعزز العمل المشترك لكل ما فيه مصلحة الشعبين العراقي واليوناني وكل شعوب المنطقة.

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية في اليونان، 2604 إصابات جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 469 ألفًا و42 مُصابًا.

وأفادت صحيفة (كاثميريني) اليونانية، عبر موقعها الإلكتروني، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12 ألفا و875 حالة فور تسجيل 5 وفيات جديدة على مدار أمس.