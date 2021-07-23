الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس حكومة كندا متعهدا بدعم الجالية المسلمة: لا مكان لهجمات تغذيها الكراهية

جستن ترودو
جستن ترودو

أدان رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الكراهية تجاه المسلمين في القمة الوطنية حول الإسلاموفوبيا، وتعهد بأن تواصل حكومته اتخاذ إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة، مشددا على أنه لا يوجد مكان في كندا لهجمات تغذيها الكراهية ضد المسلمين.


وجمع الحدث الافتراضي  وزراء الحكومة وقادة الجالية الإسلامية؛ لمناقشة كيفية مكافحة الارتفاع الأخير في الإسلاموفوبيا في كندا.


يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من قيام رجل بدهس عائلة مسلمة في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو، عمداً؛ مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة طفل، بجانب هجمات أخرى على مسلمين في مدن هاميلتون، وأونتون ، وقرب إدمونتون.


وقال ترودو - في كلمته - "علينا أن نكافح من أجل كندا الذي نريد جميعًا رؤيتها. مكان نحتفل فيه بالتنوع، ونقف معا، ونبحث فيه عن بعضنا البعض". "هذا هو الوعد الذي يجب على بلدنا أن يعمل بجد للوفاء به. لأنه في كثير من المرات وللكثير من الناس، تم الإخلال بهذا الوعد".


وانضم ترودو إلى بارديش شاجر، وزير التنوع والشمول، وكذلك عمر الغبرة، وزير النقل، اللذين تحدثا في الجلسة الافتتاحية.


كما تناول رئيس الوزراء الحاجة إلى محاربة نشر المعلومات المضللة بالتعليم ولضمان شعور الكنديين المسلمين بالأمان.

 

 وقال: "نستثمر في البنية التحتية لحماية كل شيء من المساجد إلى المراكز المجتمعية وإبعاد العنف عن مجتمعاتنا أو قمع التطرف عبر الإنترنت وحظر جماعات الكراهية اليمينية المتطرفة". "حيثما يهدد الانقسام بالترسخ في بلدنا، يجب أن نظل أقوياء ومتحدين".


وأكد ترودو كذلك أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به "للحصول على البلد والعالم الذي يحلم به الكنديون جميعا".


واستهدفت سلسلة من الهجمات بدافع الكراهية العديد من المسلمات المحجبات في مقاطعة ألبرتا في الأشهر الأخيرة. وفي سبتمبر الماضي، قُتل رجل مسلم طعنا أثناء تطوعه في مسجد في تورنتو.

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