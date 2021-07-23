إصابة 24 شخصا فى حادثين مروريين بكفر الشيخ

أصيب 24 شخصا في حادثين مروريين بمحافظة كفر الشيخ، في أقل من 24 ساعة وتم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف، وتم تحرير محاضر بذلك.

أصيب 15 شخصا في اصطدام سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص على الطريق الدولي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقى الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، إخطارا يفيد وقوع حادث على الطريق الدولي أسفر عن إصابة 15 شخصا بينهم 4 أطفال، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم: محمد الدسوقي 50 عاما، إلهام كمال 45 عاما، رحيم الدسوقي عامين، محمد خليل 4 أعوام، أميرة أحمد 8 أعوام، صفاء محمد 50 عاما، وفاء محمد 33 عاما، سيد مرسي 18 عاما، إلهام شطا 40 عاما، ولاء محمد 30 عاما، عبد الله أحمد 5 أعوام، خميس أحمد 55 عاما، علي إسماعيل 55 عاما، أحمد عطيان 11 عاما، وفاء المسيري 12 عاما، وتنوعت الإصابات مابين كسور وكدمات، وتم إجراء الإسعافات الأولية.

كما أصيب 8 أشخاص في حادث مروري بإحدى قرى مركز سيدي سالم وعلي الفور ، هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفي سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حيث تلقى مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة وتروسيكل بإحدى طرق قرى سيدي سالم أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى سيدي سالم المركزي.

والمصابون هم : وسام رفعت ، إسراء محمد، نادر عبد العزيز، البيلي محمد، محمد رفعت ، بشاير محمد ، رشا رفعت، نجوي خليفه ، وقد تنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وتم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.