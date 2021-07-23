الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد إثارتها للجدل.. أصالة فى أول جلسة تصوير بقصة «البيكسى»

أصالة
أصالة

أطلت الفنانة أصالة، على جمهورها بجلسة تصوير جديدة، وتعتبر هذه هي جلسة التصوير الأولى التي أجرتها النجمة السورية، بعد قصة الشعر الأخيرة، وذلك قبل بدء حفلتها فى أبو ظبى بالإمارات، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية بمناسبة الصيف وعيد الأضحى.

 

وعبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": علقت أصالة على صورها قائلة: "لقطات قبل حفل أبو ظبى"، واعتمدت أصالة في جلسة التصوير فستانًا أبيض، أوف شولدر، يليق مع شعرها القصير المصبوغ باللون الذهبي.

اصاله
أصالة 

جدير بالذكر أن المطربة السورية أصالة، أثارت جدلًا واسعًا قبل أسابيع قليلة بعدما أطلت على جمهورها لأول مرة بقصة شعر جديدة، لم تظهر بها قبل ذلك ولما يعتاد عليها الجمهور بمثل هذه القصات، حيث اعتبرها البعض أنها فكرة مجنونة.

 

وبداية ظهور هذا “اللوك” للمرة الأولى كان عندما قام مصفف الشعر اللبناني وسيم ستيف، عبر حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور والفديوهات "انستجرام" بنشر مقطع مصور تظهر أصالة من خلاله باللوك الجديد الذي أثار تباين الآراء بين جمهورها.

 

وظهرت أصالة في الصور بقصة "البيكسي" وهي من أحدث صيحات الموضة خلال عام 2021؛ حيث ظهر بها العديد من النجوم العالميين.

صولا
أصالة 

وكان آخر ألبومات النجمة أصالة نصرى "لا تستسلم"، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، و"يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، وأغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، و"رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، و"الطف بحالي" من كلمات العالية، ألحان سهم، و"دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، و"والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو علي.

أصالة قصة البيكسي جلسة تصوي حفل أبوظبي الإمارات

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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