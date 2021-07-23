الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المناسترلى: التحول الرقمى يسهم فى زيادة إيرادات شركات قطاع الأعمال

المناسترلي
المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، عضو مجلس إدارة  شركة دمياط للغزل والنسيج، إن مشروع التحول الرقمي في قطاع الأعمال يعد إنجازًا جديدًا للدولة المصرية. 

وأضاف المناسترلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشروع التحول الرقمي سيعمل على تنمية إيرادات الشركات. 

وأوضح أن التحول الرقمي يسهم في وقف نزيف خسائر الشركات، كما يساعد على سرعة إنجاز العمل في القطاع العام.

وشهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقود تدشين مركز بيانات للشركات التابعة، بين شركة فودافون وفايبر مصر، ضمن برنامج التحول الرقمي.

ويستهدف برنامج التحول الرقمي للشركات القابضة والتابعة تحسين وميكنة نظم العمل، وذلك من خلال برامج تخطيط وإدارة موارد الشركات ERP في 63 شركة قابضة وتابعة، والتي تعد رائدة.

ويشتمل المشروع على تحول جذري وشامل في كافة محاور التشغيل وهي المالية والمشتريات والمخازن والمبيعات والموارد البشرية والإنتاج.

وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم الانتهاء من 95% من مشروع التحول الرقمي بالشركات نهاية العام المقبل 2021.

وأضاف "توفيق"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك بعض الشركات المؤهلة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، حيث يوجد 15 شركة جارِ الانتهاء من التركيب والتشغيل فيها، ومن المفترض أنه سيتم الانتهاء من شركتين في فبراير المقبل، وهناك شركتان تم الانتهاء منهما بالفعل، فضلا عن الانتهاء من 15 شركة قريبا، حيث تمثل تلك الشركات 90% من أصل 63 شركة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق ذات الأعمال التي أجريت في المشروعات السابقة على 90% من أصل 63 شركة، إلى جانب أن هناك 65 شركة سيتم البدء في أعمال التشغيل والتركيب فيها، موضحًا على سبيل المثال أنه عند الانتهاء من أعمال مشروع التحول الرقمي في شركة المحلة الكبري سيتم تطبيق ذات الأعمال على غرارها في 9 شركات أخرى.

وأكد أنه في نهاية عام 2021 سيتم الانتهاء من 95% من المشروع، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الاستضافة والتي ستكون في مركز فودافون، حيث يحتاج هذا المشروع إلى مركزين، من بينهما مركز رئيسي تم الانتهاء منه والآخر مركز احتياطي والذي سيتم التعاقد معه، وبذلك ستكون انتهت الشركات من تنفيذ المشروع.

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