الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الزحام يتصدر المشهد فى ثالث أيام العيد.. والنيل مقصد أهالى الغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تصدر الزحام المشهد في ثالث أيام العيد بالغربية، حيث استمرت الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك لليوم الثالث علي التوالي بالمحافظة، وواصل المواطنون بالمحافظة الخروج إلى الشوارع والأندية ومراكز الشباب والحدائق والمتنزهات والميادين العامة، وسط أجواء احتفالية.
 

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محافظة الغربية

وظهر تكدس مروري في بعض الشوارع الكبرى بالمحافظة منها شارعي البحر بمدينتي طنطا والمحلة، وشارعي الجيش والبحر بمدينة زفتي، بينما ظهر شبه شلل مروري كامل بشوارع الجلاء بطنطا وشكري القوتلي بالمحلة والبحر بكفر الزيات والمعاهدة بالسنطة، وبالطبع كان لطاعون العصر مركبات التوك توك النصيب الأكبر في صناعة الاختناق المروري.
 

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محافظة الغربية

وإستمرت المعديات النيلية في نقل ركابها خاصة بين مركز زفتي بمحافظة الغربية، ومركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث تعتبر المعديات النهرية بين المركزين والتى تعبر فرع دمياط هي أهم وسائل النقل بين المركزين، والأكثر شيوعًا وإستخدامًا خاصة أنها بذاتها تنزه في نهر النيل، كما ظهرت بعض المراكب النيلية الكبيرة التي زُينت بالأنوار وإستمرت في جولات داخل نهر النيل حيث يحرص العديد من المواطنين علي الإستمتاع بالتنزه داخلها وتستمر الرحلة ما يقرب من ساعة مقابل رسم بسيط.

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محافظة الغربية

وكانت الحدائق العامة والمتنزهات والأندية قد فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر، لاستقبال المواطنين كما استمرت المراجيح وألعاب الأطفال، وتأجير الخيول، في الشوارع والميادين العامة، مما زاد من أشكال الزحام، وخاصة بمدينتى المحلة الكبرى وزفتى، وظل الشباب والأطفال يستمتعون باحتفالات عيد الأضحى حتى اقتراب غروب شمس رابع أيام العيد، وسط فرحة عارمة من الصغار والكبار بشوارع المحافظة.

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محافظة الغربية

كما شهدت المنطقة اللوجستية بطنطا، والتي أصبحت من المناطق الجاذبة للزائرين، إقبالًا كبيرًا من أهالي المحافظة، حيث يوجد مجمع مولات كبير ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال فضلا عن وجود مجمع سينما ضخم على أحدث الطرق الحديثة في الإنشاء، كما تعد مناطق الممشى السياحي وميدان السيد البدوي وشارع ٣٠٦ وكورنيش ترعة القاصد المطور والمنطقة اللوجستية هي الأماكن التي يقصدها المحتفلين بعيد الأضحى المبارك وقضاء الإجازة به.

العيد المرور توك توك عيد الأضحى الاحتفالات المعديات النهرية تكدس مروري شلل مروري رجال المرور الدرجات البخارية المتنزهات لليوم الثالث على التوالى المعديات النيلية مدينة زفتى أجواء احتفالية مركز كفر الزيات الحدائق العامة الأضحي المبارك الحدائق والمتنزهات ثالث أيام الميادين العامة محافظة الغربية

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