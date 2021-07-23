دفن طبيبة الدقهلية بمسقط رأسها بقرية شاوة

قام أهالي قرية "شاوة" التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بدفن الطبيبة التي قتلت على يد زوجها بـ11 طعنة، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة بتسليم الجثمان لأسرتها ودفنها.

وقامت أسرة الطبيبة بدفنها بمقابر العائلة منذ قليل، مطالبين بسرعة القبض على زوج المجني عليها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لضبط طبيب أسنان، بعد قيامه بقتل زوجته طبيبة الأسنان بطعنها بسكين 11 طعنة عقب مشاجرة بينهما وفر هاربا.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي للعميد محمد ياسين، مأمور ثاني المنصورة، بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 عامًا، طبيبة أسنان، ومقيمة مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة.

وانتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر رئيس المباحث، إلى ماكن البلاغ وبالفحص تبين مقتل الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 عامًا، طبيبة أسنان نتيجة تلقيها 11 طعنة نافذة، على يد زوجها، ويدعى محمود مجدى عبد الهادى 29 عاما طبيب أسنان وفر هاربا.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بينهما، قام على إثرها الأخير بالإمساك بسكين وطعنها طعنات نافذة، حيث سمع والده ووالدته صوت مشاجرة حيث يقطنان بنفس المنزل وعندما صعدوا وجودها غارقة فى دمائها فحاولوا وقف النزيف وعندما لم يتمكنوا اتصلوا بالإسعاف حيث تم نقلها لمستشفى المنصورة الدولى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب و تقديمه للمحاكمة.