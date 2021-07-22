الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس النواب يصوت نهائيًا على قانون الموارد المائية والرى الأحد

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الأحد المقبل.

ويأخذ المجلس في الجلسة العامة يوم الأحد، الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما يناقش خلال الجلسة العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وخلال الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل، يحيل 60 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب للحكومة لاتخاذ ما يلزم حيالها.

وخلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، يواصل مجلس النواب استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون قانون الموارد المائية والري قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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