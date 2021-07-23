الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بالبحيرة

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 75 بالطريق الصحراوي " القاهرة - الأسكندرية "، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

 

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث الطريق الصحراوي بدائرة المركز وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكي مع نفسها بالكيلو 75 الطريق الصحراوي، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي.

 

والمصابون هم كلا من:" نهلة ماهر سعد، 35 عامًا، باشتباه ما بعد الإرتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد صلاح عبد الغني، 34 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فتحية عبد الحميد درويش، 54 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، زينب محمد عبد الحميد، 30 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عواطف فرج إبراهيم، 51 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، صفية فرج عتمان، 41 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وتم  عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة ميكروباص سيد على القاهرة وادى النطرون عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

القبض على الزوج قاتل طبيبة الدقهلية

عم مجند «لقاء السيسي» يكشف مفاجأة لـ«الدستور» بعد «الحوار الأبوي»

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

البنك الأهلي يقتنص نقطة من فم «بطل إفريقيا»

إصابة 15 طفلا نتيجة سقوط لعبة بملاهى الكردى بمحافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان