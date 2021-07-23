إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 75 بالطريق الصحراوي " القاهرة - الأسكندرية "، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث الطريق الصحراوي بدائرة المركز وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكي مع نفسها بالكيلو 75 الطريق الصحراوي، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي.

والمصابون هم كلا من:" نهلة ماهر سعد، 35 عامًا، باشتباه ما بعد الإرتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد صلاح عبد الغني، 34 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فتحية عبد الحميد درويش، 54 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، زينب محمد عبد الحميد، 30 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عواطف فرج إبراهيم، 51 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، صفية فرج عتمان، 41 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وتم عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.