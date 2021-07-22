الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

زحام بوسط البلد بسبب الإقبال على السينمات في ثالث أيام العيد

الاحتفالات في العيد
الاحتفالات في العيد

حرص عدد من المواطنين على الاحتفال وقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك بمنطقة وسط البلد، حيث استقبلت السينمات والمقاهي والمطاعم المواطنين أعدادا كبيرة بعد أن أغلقت أبوابها خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

واستقبلت السينمات المئات من الجمهور خلال اليوم الثالث للعيد وازدادت الأعداد خلال الحفلات الأخيرة للأفلام المعروضة ما أدى إلى وجود زحام أمام أبوابها وتولت قوات الشرطة تأمين الدخول ومنع التكدس ومنع حدوث حالات تحرش جنسي بين الشباب والفتيات.

كما شهدت المقاهي والمطاعم تواجد ملحوظ من قبل المحتفلين وكذلك ميدان التحرير والشوارع المؤدية لوسط البلد وانتشرت رجال شرطة المرور في ميادين وسط البلد لتسيير الحركة وعدم حدوث تكدسات مرورية بين المحتفلين في ثالث أيام العيد.

كما حرصت إدارة السينمات على تعليق ملصقات تحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات الطبية ما فتح مجالا للباعة الجائلين للتواجد والانتشار بمحيط السينمات والمنشآت.

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عيد الأضحى المبارك السينمات المقاهي وسط البلد فيروس كورونا الأفلام

رئيس التحرير

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يوليو ويونيو

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