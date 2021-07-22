مصرع شخص غرقًا بترعة الشيخ زايد فى البحيرة

لقي شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه، غرقا في الحال، اليوم الخميس، بمياه ترعة الشيخ زايد التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي والإنقاذ النهري، ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسي، يفيد باستقبال مستشفى حوش عيسى المركزي، محمد السيد علي الشاذلي، 26 عاما، مقيم عين شمس، جثة هامدة، ادعاء اسفكسيا الغرق في ترعة الشيخ زايد.



تم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي والإنقاذ النهري، وتم نقلها لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى حوش عيسي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.