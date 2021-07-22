الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص غرقًا بترعة الشيخ زايد فى البحيرة

غرقًا بترعة الشيخ
غرقًا بترعة الشيخ زايد في البحيرة

لقي شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه، غرقا في الحال، اليوم الخميس، بمياه ترعة الشيخ زايد التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي والإنقاذ النهري، ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسي، يفيد باستقبال مستشفى حوش عيسى المركزي، محمد السيد علي الشاذلي، 26 عاما، مقيم عين شمس، جثة هامدة، ادعاء اسفكسيا الغرق في ترعة الشيخ زايد.


تم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي والإنقاذ النهري، وتم نقلها لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى حوش عيسي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

محافظة انقلاب سيارة وادى النطرون محمد ابراهيم حوش عيسى التحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

عم مجند «لقاء السيسي» يكشف مفاجأة لـ«الدستور» بعد «الحوار الأبوي»

البنك الأهلي يقتنص نقطة من فم «بطل إفريقيا»

ترتيب هدافى الدورى بعد مفاجأة البنك الأهلى

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

طبيب أسنان يمزق زوجته بـ11 طعنة فى ثالث أيام العيد بالمنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان