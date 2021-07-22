إيرادات أفلام عيد الأضحى المبارك 2021

تواصل أفلام عيد الأضحى المبارك المعروضة بدور العرض السينمائي المنافسة على تصدر إيرادات الموسم.

ويرصد «الدستور» إيرادات أفلام عيد الأضحى:

فيلم العارف

حقق فيلم “العارف” الذي يخوض بطولته النجم أحمد عز أعلى إيراد يومى فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وصل إلى ٤ ملايين و٨٢٥ ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته خلال ٩ أيام عرض إلى ١٧ مليون جنيه.

«العارف» بطولة الفنان أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفي خاطر وكارمن بصيبص وركين سعد ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء، وتدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وجاء فى المركز الثانى الفيلم السينمائي “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” والذي يخوض بطولته النجمين كريم عبدالعزيز والنجمة دينا الشربيني.

وحقق الفيلم إيراد يومي وصل لمليونين و٢٢٦ ألف جنيه، ليصل إجمالى الإيرادات إلى ٢١ مليون جنيه.

ويشارك فى البطولة ماجد الكدوانى ودينا الشربينى. وفى المركز الثالث، جاء فيلم «مش أنا»، بطولة تامر حسنى، الذى حقق إيرادًا يوميًا قدره مليون و١٠٠ ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته خلال ٤ أسابيع عرض إلى أكثر من ٣٠ مليون جنيه، ويشارك فى البطولة حلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدوانى.

فيلم مش أنا

وحقق فيلم “مش أنا” الذي يخوض بطولته النجم تامر حسني إيرادات أمس الأربعاء وصلت إلى مليون و100 ألف جنيه لتكون إجمالي إبراداته 30 مليون جنيها و200 ألفا.

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

وتدور أحداثه حول حسن الذي يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

مواعيد عمل السينمات في العيد 2021

وتعمل دور العرض السينمائي في جمهورية مصر العربية خلال أيام عيد الأضحى 2021 لمدة 12 ساعة تقريبا حيث تبدأ الحفلة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحا، فيما تكون الحفلة الأخيرة في تمام الساعة العاشرة مساء في بعض السينمات، وفي سينمات أخرى تكون الحفلة الأخيرة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء.