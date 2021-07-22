الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في انفجار ميناء بيروت البحري

انفجار ميناء بيروت
انفجار ميناء بيروت

دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف وذلك قبل أقل من أسبوعين عن الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري المأساوي في 4 أغسطس.

جاء ذلك خلال اطلاع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا والقائد العام لليونيفيل ستيفانو ديل كول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم على تطبيق القرار 1701، بناءً على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وركزت فرونِتسكا على التطورات الأخيرة في لبنان، مسلطةً الضوء على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعددة والمتراكمة في البلاد وتأثيرها على الناس.

وكررت دعوات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة بإمكانها وضع البلاد على طريق التعافي، قائلةً إن الأمم المتحدة تبذل ما في وسعها للتخفيف من حدة الأزمة، ولكن المسؤولية في إنقاذ لبنان تكمن في نهاية المطاف في أيدي القادة اللبنانيين.

كما ركزت المناقشات في مجلس الأمن على أهمية إجراء الانتخابات في العام المقبل ضمن المهل الدستورية وبشكل يتسم بالحرية والنزاهة، كمؤشر أساسي للمساءلة الديمقراطية وكفرصة للشعب للتعبير عن مظالمه وتطلعاته.

وقالت إن عائلات الضحايا وكذلك الآلاف الذين تغيرت حياتهم للأبد بسبب ذلك الانفجار ما زالوا ينتظرون. انهم يستحقون العدالة والكرامة.

وفي إشارة إلى هدف القرار 1701 المتمثل في تعزيز أمن لبنان وسيادته وسلطة الدولة فيه، اعربت المنسقة الخاصة عن املها في التزام حقيقي بتنفيذ ذلك القرار بكامل مندرجاته.

وأشادت بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، بما في ذلك تعاونه الوثيق مع اليونيفيل، ودعت إلى استمرار دعم هذه المؤسسة الرئيسية.
وفي الختام، رحبت المنسقة الخاصة باستعداد المجتمع الدولي المستمر لمساعدة لبنان.

بيروت الامم المتحدة لبنان انفجار ميناء بيروت البحري ميناء بيروت

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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