الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة مزارع داخل زراعات القصب بسوهاج

جثة مزارع
جثة مزارع

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مزارع داخل زراعات القصب نتيجة الاعتداء عليه بضربات في منطقة الرأس ناحية قرية المشاودة دائرة مركز شرطة جرجا جنوب المحافظة. 


وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لمزارع يدعي "محمود. م. ع" - 38 عاما ويقيم ناحية قرية المشاودة الغربية دائرة المركز. 


تم فرض كردون أمني حول الجثة إلي أن يتم الإنتهاء من معاينتها بالمكان الذي عثر عليها فيه وجار نقلها الي مشرحة مستشفى جرجا العام وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لكشف غموض الجريمة وإخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

المرور على شرطة سيارات سوهاج تعاون ربو خلال العيد وزارة مبارك خدمات تحقيق محافظة المخابز عقد فحص عمل المواد ضبط البترول

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يوليو ويونيو

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