يبحث الكثير من الطلاب على رابط بوابة التعليم الفني والتجاري 2021، حيث يتيح لهم معرفة نتائج الامتحانات، كما أنه يوفر عدة خدمات أخرى.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية والتجارية

انتهى الآلاف من الطلبة والطالبات بجميع التخصصات خلال الفترة الماضية، من أداء الامتحانات، حيث يترقبون حاليا موعد إعلان النتيجة.

ومن المقرر أن تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد والتجميع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن ثم الإعلان عن الأوائل، ثم ظهور نتائج باقي الطلبة والطالبات على الموقع الرسمي.

ولم تشهد الامتحانات أي تجاوزات، حيث أشارت الوزارة إلى أنه تم مراعاة كافة الإجراءات الأحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للحفاظ على حياه الطلبة.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية والتجارية

يمكن لطلاب الشهادات الدبلومات، الحصول على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي من خلال الخطوات التالية:

1 - يدخل الطالب على لينك الموقع المخصص التعليم الفني عندما يتم رفع النتيجة.

2 - يضغط الطالب على الأيقونة التي تظهر امامه المخصصة لتحميل نتائج امتحانات الدبلومات.

3 - يقوم الطالب باختيار المحافظة التابعة للمدرسة التي يدرس بها.

4 - يقوم الطالب بكتابة الرقم الجلوس الخاص به.

5 - بعدها سوف يظهر على الصفحة النتائج والدرجات الخاصة به



بوابة التعليم الفني والتجاري توفر وظائف لأصحاب الدبلومات

تتيح بوابة التعليم الفني 2021، الوظائف المتوفرة في الشركات المختلفة، والتي تقبل الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها وأقسامها، كما أنها تتيح دليل الشركات المختلفة التي توفر وظائف لخريجي الدبلومات الفنية، كما تتيح للخريجين والطلاب أماكن مراكز التدريب المختلفة.

بوابة التعليم الفني والتجاري تتيح دليل المدارس الفنية

كما تتيح بوابة التعليم الفني 2021، دليل المدارس الفنية بمختلف أنواعها في المحافظات وذلك تسهيلا على الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الفني أو التعليم المزدوج ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالدبلومات الفنية الاستعلام عن دليل المدارس بجميع المحافظات، وذلك لمعرفة أنواعها وأقسامها قبل الالتحاق بها، كما تتيح بوابة التعليم الفني 2021، أسماء الخريجين من مدارسها منذ عشرات السنين، بالدبلوم الزراعي والتجاري والصناعي.