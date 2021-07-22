الأنبا مكاريوس يطلق اللقاء الأسبوعي بحضور عدد كبير من الكهنة والشعب

بدأ الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس، اللقاء الأسبوعي، مساء اليوم الخميس، بكنيسة الأنبا أنطونيوس بمحافظة المنيا.

انطلق اللقاء بطقس صلاة العشية، وبعض من الألحان الكنسية، وشارك باللقاء عدد من شعب المنطقة، بالإضافة لحضور عدد من الكهنة والشمامسة.

ومن المقرر أن يختتم اللقاء بعظة روحية للأنبا مكاريوس على أن ينتهي بصلاة قصيرة.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم في مطلع أغسطس المقبل على مدار 15 يومًا متتاليًا.

وتطلق جميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء مريم احتفالات يومية بالصلاة والألحان الكنسية.

ويستعد الأقباط على مستوى جميع المحافظات المصرية لزيارة كنائس “العذراء” لطلب الشفاعة من أجل أمنيات قلوبهم.

يذكر أنه قد اختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل، منتصف الشهر الجاري، واحتفلت بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.



وصوم الرسل في الكنيسة هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، ويبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة، ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.