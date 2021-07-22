الخيول والدرجات تجذب زوار القناطر الخيرية في ثالث أيام العيد (صور)

شهدت مدينة القناطر الخيرية إقبالا ملحوظا في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك من قبل المواطنين لقضاء عطلة العيد بها وسط أجواء احتفالية حيث لجأ الشباب والأطفال إلى تأجير الخيول والدرجات النارية والهوائية والتنزه بها أعلى كوبرى القناطر الأثري وبين حدائقها الشاسعة.





واعتاد أهالي مدينة القناطر الخيرية والمناطق المجاورة قضاء الأعياد على ضفاف النيل وفي المساحات الخضراء والمناطق الأثرية بها وذلك بعد غلق المنتزهات والحدائق أبوابها خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا وتواجدت الأسر في ثالث أيام العيد بالحدائق بشكل ملحوظ بعد غيابهم خلال أول يومي عيد الاضحي المبارك.

وقام الزائرون بالتقاط الصور التذكارية والسيلفي بجانب معالم القناطر وخاصة الكوبري الأثري وبوابات القناطر كما توجهت الأطفال نحو الملاهي والمراجيح وقام الشباب بممارسة ألعاب «النشان» الرماية والسباق بالدرجات وركوب الخيل وظهر الأطفال بملابس وقصات شعر نجوم الفن بشخصياتهم التي أدوها في السباق الرمضاني في مسلسلات شهر رمضان الكريم هذا العام.



وانتشرت قوات الشرطة في شوارع وحدائق مدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية وذلك لمنع المراهقين والشباب من نزول الأماكن الغير أمنة بمجرى نهر النيل حفاظا على أرواحهم وعدم تعرضهم للغرق كما يحدث كل عام، كما انتشرت بشكل كبير في الحدائق والشوارع لمنع التحرش وتأمين المرافق والحفاظ على السيولة المرورية وعدم التكدس، وشدد أمن الحدائق في القناطر الخيرية على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بين الزائرين من ارتداء الكمامات اثناء دخول الحدائق و مرورهم على بوابات التعقيم و رش المواد المطهرة علي المقاعد والطرق داخل الحدائق بجانب توزيع أكياس بلاستيكية على الزائرين لإلقاء النفايات بها حرصاً منهم على نظافة المساحات الخضراء والمنظر العام داخل الحدائق.

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