الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرية الليبية: إنقاذ 306 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة

إنقاذ مهاجرين غير
إنقاذ مهاجرين غير شرعيين

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، مساء اليوم، تمكن زورق الدورية لتابع لحرس السواحل الليبية من إنقاذ 306 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، في ثلاث عمليات منفصلة في شمال زوارة والزاوية.

 

وفي بيانات منفصلة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضحت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل تمكن من إنقاذ 90 مهاجرا من عدة جنسيات شمال زوارة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

 

وأشارت إلى أنه في إطار الجهود الأنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية ليلة أمس الأربعاء، من إنقاذ (109 مهاجر من عدة جنسيات ) كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

 

وأضافت: "وفور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (رأس جدير) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان) حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه"، منوهة بأنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

وذكرت، في بيان سابق بدقائق،  أن الزورق الزاوية التابع لجهاز حرس السواحل وأمن المواني، تمكن مساء أمس الاربعاء ثاني أيام العيد الأضحى من إنقاذ 107 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم نقلهم إلي نقطة إنزال المهاجرين بميناء الزاوية النفطي.

 

ولاحقا، أوضحت رئاسة أركان القوات البحرية، أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 90 مهاجرا من عدة جنسيات شمال زوارة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

 

كما ذكرت، أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

 

وبًينت إنه فور تلقي الزورق 900،  وهو تابع لنقطة ميناء طرابلس نداء استغاثة تم تحريكه بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه، وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

وفي بيان آخر، أوضحت رئاسة أركان البحرية، أنه تم استلام عدد 16 إشارة إستغاثه في منطقة البحث والإنقاذ اللبيبه وكان عدد منها في حالة غرق، مشيرة إلى قيام  دوريات حرس السواحل، الزورق رأس الجدير، الزوايه، فزان، بإسناد من (الزورق 900 )التابع إلي نقطة ميناء طرابلس حرس السواحل بتعامل مع المواقع وتم إنقاذ عدد منها.

 

وأكدت أنه تمت تغطية المنطقة البحرية الغربية من قبل الزوارق المذكوره.

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رئاسة آركان البحرية الليبية مهاجرين غير شرعيين حرس السواحل الليبية إنقاذ الشواطيء الأوروبية قوارب مطاطية الزاوية شمال زوارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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