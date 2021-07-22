الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طارق شناوى عن «العارف»: أعاد السينما إلى «الأرباح المليونية»

أبطال فيلم العارف
أبطال فيلم العارف

حالة من السعادة والبهجة سيطرت على صناع وأبطال فيلم العارف، الذي تصدر أعلى الإيرادات السينما في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وحقق إجمالي 8 ملايين و896 ألف جنيه.


وقال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفيلم أحدث حالة وانتعاشة في عالم السينما بعد حالة الركود التي أحدثتها جائحة كورونا، التي ضربت اقتصاد العالم في مطلع شهر يناير لعام 2020.


وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فيلم العارف أعاد مكسب السينما الملايين من جديد بعدما كان المنتجين فقدوا الأمل، مشيرًا إلى أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية "سينرجي" وضعت ميزانية ضخمة للفيلم وتم تصويره مشاهد عديدة خارج البلاد ما وضع ثقَل للفيلم ولاحظه المشاهد أثناء رؤيته للفيلم.

 

وأكد طارق الشناوي أن الفنان أحمد فهمي، أحدث تغيير لـ"جلده" وهو الأمر الذي أثار دهشة الجمهور، ونجح من جديد بعد فترة الإخفاقات التي مر بها مؤخرًا خاصًة بعد مسلسله رجالة البيت الذي عرض في المارثوان الرمضاني ٢٠٢٠.


واختتم قوله: "فيلم العارف هو من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

 

وكان فيلم "العارف" قد بدأ يعرض فى دور العرض يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو، بعد الاحتفال بالعرض الخاص فى أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس، يوم الثلاثاء الماضى، بحضور أبطال العمل أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، ركين سعد أحمد خالد صالح، حازم ايهاب، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوى - المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى فيلمز.


فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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يوليو ويونيو

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