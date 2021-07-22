الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيت ميدلتون التقطت أكثر الصور شهرة لأولادها الأمراء

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

بالتزامن مع عيد ميلاد الأمير جورج اليوم الخميس اعترفت كيت ميدلتون بأنها مصورة شغوفة وهي وراء اللقطة الرائعة التي تم التقاطها اليوم للأمير جورج في عيد ميلاده .

دوقة كامبريدج معروفة بكونها مصورة هاوية، تسعى دائمًا لالتقاط المزيد والمزيد من الصور، وعلى مر السنين هي من التقطت أكثر الصور شهرة لأبنائها الأمراء وفقًا لموقع mirror.

كيت ميدلتون 

أحدث صور كيت ميدلتون صورة الأمير جورج بمناسبة عيد ميلاده

 

أحدث صورها المذهلة هي صورة عيد الميلاد الثامن لابنها الأكبر الأمير جورج، الذي تم تصويره مبتهجًا وهو يجلس فوق سيارة والديه.

والتقطت كيت الصورة الجديدة لجورج، التي تم إصدارها الليلة الماضية، أثناء استراحة عائلية في نورفولك في وقت سابق من هذا الشهر

الأمراء الثلاثة يطلبون من كيت وضع الكاميرا بعيدًا

ولكن على الرغم من شغفها بالتصوير الفوتوغرافي، يبدو أن أطفالها جورج وشارلوت ولويس ليسوا دائمًا حريصون على التقاط صورهم  كما كشفت كيت ذات مرة وقالت إن أطفالها يطلبون منها غالبًا وضع الكاميرا بعيدًا.

خلال مكالمة هاتفية مع أحد المتأهلين للتصفيات النهائية في مسابقة Hold Still للتصوير الفوتوغرافي، والتي نُشرت على قناة   دوق ودوقة  على اليوتيوب ، سألت كيت عما إذا كانت المتسابقة تعتبر نفسها مصورة، وإاعترفت بأنها شغوفة بالتصوير علي الرغم من أنه يطلب منها ترك الكاميرا جانباً.

التقطت كيت الصور للعائلة المالكة علي مر السنين

كيت وثقت العديد من صور العائلة المالكة، وهي من قام بالتقاط صورة الأمير الشاب، وهو يجلس مرتديًا  قميصًا وسروالًا قصيرًا على طراز بولو، على قمة لاند روفر ديفندر.

يُنظر إلى الصورة على أنها تكريم مؤثر لدوق إدنبرة الراحل، الذي كان شغوفًا بالهندسة وكان من محبي السيارات، فيليب، الذي توفي في أبريل عن عمر يناهز 99 عامًا، كان يقود سيارات لاند روفر بانتظام وخلال جنازته.

تم نشر الصورة أيضًا على حساب Instagram الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج، مما أسعد المعجبين الملكيين الذين كيف يبدو الأمير الشاب تمامًا مثل والده الأمير ويليام.

وعلق أحدهم على المنشور: "إنه يشبه ويليام كل يوم يا له من فتى رائع!" بينما علق آخر واصفا الأمير "أنه ويليام صغير".

جدير بالذكر أن الملكة تمنت اليوم لحفيدها عيد ميلاد سعيد من خلال إعادة نشر الصورة على حساب العائلة المالكة الرسمي على Instagram.

وجاء في الرسالة: "أتمنى للأمير جورج عيد ميلاد سعيد للغاية اليوم.

كيت ميدلتون كيت وويلز كيت وويليام العائلة الملكية كيت والتصوير كيت تحب التصوير عيد ميلاد الأمير جورج

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يقتنص نقطة من فم «بطل إفريقيا»

تذكرة حفل بهاء سلطان في الساحل بـ12 ألف جنيه

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

إيرادات أفلام عيد الأضحى المبارك 2021

طبيب أسنان يمزق زوجته بـ11 طعنة فى ثالث أيام العيد بالمنصورة

المجند الذى حاوره الرئيس السيسي يكشف لـ«الدستور» كواليس اللقاء: «كان حلم بالنسبالى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل