كيت ميدلتون التقطت أكثر الصور شهرة لأولادها الأمراء

بالتزامن مع عيد ميلاد الأمير جورج اليوم الخميس اعترفت كيت ميدلتون بأنها مصورة شغوفة وهي وراء اللقطة الرائعة التي تم التقاطها اليوم للأمير جورج في عيد ميلاده .

دوقة كامبريدج معروفة بكونها مصورة هاوية، تسعى دائمًا لالتقاط المزيد والمزيد من الصور، وعلى مر السنين هي من التقطت أكثر الصور شهرة لأبنائها الأمراء وفقًا لموقع mirror.

كيت ميدلتون

أحدث صور كيت ميدلتون صورة الأمير جورج بمناسبة عيد ميلاده

أحدث صورها المذهلة هي صورة عيد الميلاد الثامن لابنها الأكبر الأمير جورج، الذي تم تصويره مبتهجًا وهو يجلس فوق سيارة والديه.

والتقطت كيت الصورة الجديدة لجورج، التي تم إصدارها الليلة الماضية، أثناء استراحة عائلية في نورفولك في وقت سابق من هذا الشهر

الأمراء الثلاثة يطلبون من كيت وضع الكاميرا بعيدًا

ولكن على الرغم من شغفها بالتصوير الفوتوغرافي، يبدو أن أطفالها جورج وشارلوت ولويس ليسوا دائمًا حريصون على التقاط صورهم كما كشفت كيت ذات مرة وقالت إن أطفالها يطلبون منها غالبًا وضع الكاميرا بعيدًا.

خلال مكالمة هاتفية مع أحد المتأهلين للتصفيات النهائية في مسابقة Hold Still للتصوير الفوتوغرافي، والتي نُشرت على قناة دوق ودوقة على اليوتيوب ، سألت كيت عما إذا كانت المتسابقة تعتبر نفسها مصورة، وإاعترفت بأنها شغوفة بالتصوير علي الرغم من أنه يطلب منها ترك الكاميرا جانباً.

التقطت كيت الصور للعائلة المالكة علي مر السنين

كيت وثقت العديد من صور العائلة المالكة، وهي من قام بالتقاط صورة الأمير الشاب، وهو يجلس مرتديًا قميصًا وسروالًا قصيرًا على طراز بولو، على قمة لاند روفر ديفندر.

يُنظر إلى الصورة على أنها تكريم مؤثر لدوق إدنبرة الراحل، الذي كان شغوفًا بالهندسة وكان من محبي السيارات، فيليب، الذي توفي في أبريل عن عمر يناهز 99 عامًا، كان يقود سيارات لاند روفر بانتظام وخلال جنازته.

تم نشر الصورة أيضًا على حساب Instagram الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج، مما أسعد المعجبين الملكيين الذين كيف يبدو الأمير الشاب تمامًا مثل والده الأمير ويليام.

وعلق أحدهم على المنشور: "إنه يشبه ويليام كل يوم يا له من فتى رائع!" بينما علق آخر واصفا الأمير "أنه ويليام صغير".

جدير بالذكر أن الملكة تمنت اليوم لحفيدها عيد ميلاد سعيد من خلال إعادة نشر الصورة على حساب العائلة المالكة الرسمي على Instagram.

وجاء في الرسالة: "أتمنى للأمير جورج عيد ميلاد سعيد للغاية اليوم.