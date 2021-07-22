الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ملفات خاصة

صحفى فى قلب الثورة.. عبدالناصر يسأل هيكل: ما الذى يُريده الشعب من الجيش؟

صحفى فى قلب الثورة
صحفى فى قلب الثورة

يظل الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل هو الشاهد الأكثر دقة ومصداقية على ما حدث فى ثورة يوليو، بحكم أنه كان فى قلب الحدث، وإلى جوار صُناعه من اللحظة الأولى. 

قد تختلف مع هيكل فيما كتبه ووثّقه ورواه، لكنك لا يمكن أن تختلف عليه وتشكك فى أحقيته فى أن يكون «راوى الثورة والعارف بطرقها ودروبها». 

هنا جزء مما كتبه محمد حسنين هيكل عن ثورة ٢٣ يوليو، ليس احتفاءً بها فقط، ولكن احتفاءً به أيضًا وتأكيدًا على أن الصحافة كانت ولا تزال ذاكرة الأمة، حتى لو شكك الجميع فيها، وطعنوا فى مصداقيتها.

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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