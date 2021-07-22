الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المجند الذي حاوره الرئيس السيسي يكشف كواليس اللقاء: «كان حلم بالنسبالي»

المجند الذي حاوره
المجند الذي حاوره الرئيس السيسي

أعرب أيمن قنديل، المجند الذي تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحديث معه خلال قيادة الدراجات في مدينة العلمين الجديدة ،عن سعادته بالحديث الذي دار بينه وبين الرئيس.

وأكد "قنديل" المجند بمرور مطروح، لـ"الدستور"، أن الحديث كان وديا وأن لقائه بالرئيس كان بمثابة حلم بالنسبة له.

وتابع: "كنت فرحان ومبسوط إني قابلت الرئيس السيسي.. إني أسلم عليه واتكلم معاه ده حلم.. مفيش أبسط من كده"، مشيرا إلى أن الرئيس قال له تحدث معي مثلما تتحدث مع والدك، مرددا: "أنا كده راضي بعد مقابلة الرئيس".

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