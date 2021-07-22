الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مقالات

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

رأينا فى المقال السابق مدى استمرارية الجدل حول طبيعة ما حدث فى ٢٣ يوليو، هل هو ثورة أم انقلاب؟ وقد يبدو السؤال فى حد ذاته عبثيًا، خاصةً أن يُطرَح هذا السؤال بعد مرور ٦٩ عامًا على هذا الحدث المهم فى تاريخنا، لكن فى حقيقة الأمر لا تزال هناك قوى سياسية وتيارات فكرية تطرح هذا السؤال حتى الآن.

ولقد مر بنا موقف الوفديين، وأغلب التيارات الشيوعية، ولن أحدثكم عن موقف جماعة الإخوان من ٢٣ يوليو؛ إذ تنظر هذه القوى جميعها إلى هذا الحدث على أنه انقلاب، وتطور عكسى فى مسيرة التاريخ المصرى.

واستلفت انتباهى صدور الرواية الجديدة للكاتب الكبير إبراهيم عيسى، وهى عن ٢٣ يوليو، وهى رواية توثيقية إلى حد كبير، وتحمل عنوانًا ذا شجون «كل الشهور يوليو»، وبالقطع لا تصدر أى رواية تاريخية من فراغ، وإنما هى فى حد ذاتها محاولة لمراجعة الماضى، لفهم الحاضر، وربما العبور إلى المستقبل. ومَن يقرأ رواية إبراهيم عيسى ربما يخرج بانطباع أن مصر كانت تتجه بعد هزيمة ٤٨ إلى نوع من الملكية الدستورية على النسق الإنجليزى؛ إذ تدهوت شعبية الملك فاروق، وتهاوت معها هيبة النظام الملكى القديم، وعاد الوفد قويًا، خاصة بعد إلغاء مصطفى النحاس معاهدة ١٩٣٦، ومقولته الشهيرة: «من أجل مصر عقدت المعاهدة، ومن أجل مصر أُلغى المعاهدة». لكن حريق القاهرة فى ٢٦ يناير ١٩٥٢، هذا الحدث الغامض فى التاريخ المصرى، أطاح بأمل الوفد فى البقاء، وربما أطاح بفكرة الوصول إلى ملكية دستورية، وأحدث حالة من الفراغ السياسى، وربما عَجّل بـ٢٣ يوليو.

جميل أن تقوم الأمم بمراجعة تاريخها، فهذا مطلوب خاصة عند اللحظات الفارقة فى تاريخها، لكن الأسوأ هو أن تعيش الأمم فى كهف التاريخ، ولا تخرج منه، فنحن ندرس التاريخ لكى نتجاوزه، لا أن نعيش فيه. وأتذكر مقولة المرحوم أحمد عبدالله رزة بمناسبة عقده ندوة فى الثمانينيات لمراجعة تاريخ مصر المعاصر؛ إذ قال أحمد عبدالله مقولته الشهيرة: «الحرب بسيوف التاريخ».

ولكى أوضح الفكرة أكثر نتذكر الحالة الأوروبية، هذه القارة التى دخلت فى حربين عالميتين التهمتا الأخضر واليابس، وراح ضحيتهما ملايين البشر، لكن أوروبا درست هذه المحنة دراسة تاريخية جيدة، وتجاوزت هذا التاريخ إلى حلم الاتحاد الأوروبى، ولم نعد نسمع فرنسيًا يتنابز مع ألمانى بهزيمة ألمانيا فى الحربين؛ إذ دخلت هذه الأحداث مكانها الطبيعى وهو كتاب التاريخ، حتى يتفرغ الناس لمواجهة الحاضر وصناعة المستقبل.

تعالوا إلى كلمة سواء: ٢٣ يوليو هو العيد الوطنى لمصر، مثلما ١٤ يوليو «الثورة الفرنسية» هو العيد الوطنى لفرنسا، ولا يستطيع أحد تجاوز هذه الأحداث لأنها أصبحت تاريخًا، دعوا الجدل حول الأحداث يدخل فى مجال التاريخ، ولتتفرغ القوى السياسية والتيارات الفكرية لمشاكل الحاضر، وكيفية العبور إلى المستقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

المجند الذي حاوره الرئيس السيسي يكشف كواليس اللقاء: «كان حلم بالنسبالي»

طبيب أسنان يمزق زوجته بـ11 طعنة فى ثالث أيام العيد بالمنصورة

الإمارات تعلن وقوع حادث اصطدام بين طائرتين فى مطار دبى الدولى

أمن القاهرة يلقى القبض على المتهم بخلع ملابسه أمام سيدة بمنطقة المعصرة

«أعظم انتصاراته قتلته».. القصة الكاملة لجريمة طوخ التي هزت السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل