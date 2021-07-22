الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سمية الألفى.. برنسيسة الدراما تتزوج 4 مرات

سمية الألفى
سمية الألفى

ولدت سمية الألفى فى ٢٣ يوليو ١٩٥٣، وحصلت على شهادة الليسانس من كلية الآداب فى علم الاجتماع من جامعة القاهرة، وبدأت العمل فى مجال فن التمثيل خلال سبعينيات القرن العشرين من خلال التليفزيون ثم المسرح، وسبق لها الزواج ٤ مرات ولديها اثنان من الأبناء.

ظهرت أول مرة فى مسلسل «أفواه وأرانب»، وتزوجت أول مرة من الفنان فاروق الفيشاوى ولها منه ولدان هما الفنان أحمد، وعمر، إلا أنها انفصلت عنه بعد ذلك، وتزوجت من الملحن مودى الإمام وبعده المخرج جمال عبدالحميد والمغنى مدحت صالح، وكانت فترة الزواج قصيرة جدًا.

بدأت العمل فى مجال التمثيل من خلال التليفزيون ثم المسرح، حيث شاركت بمسرحية «أولاد على بمبة» عام ١٩٧٦، ثم فيلم «الحساب يا مدموزيل» بالعام نفسه، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

من أبرز أعمالها «على بيه مظهر و٤٠ حرامى»، و«الرايا البيضا»، و«بوابة الحلوانى»، و«ليالى الحلمية».

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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