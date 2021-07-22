الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لديها 132 ألف متابع.. أبرز المعلومات عن منى زاهر بعد تصدرها التريند

مني أحمد زاهر
مني أحمد زاهر

تصدرت الطفلة منى نجلة الفنان أحمد زاهر، محركات البحث جوجل بعد تداول روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لقاءها الأخير في أحد البرامج الخاصة بـ"جوسبس"، وصنع عدد كبير من الجمهور بعض "الكوميكس" عليها وهي برفقة الطفل سليم مصطفى الذي  جسد شخصية "يونس" في مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني.

 

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن منى أحمد زاهر:


- اسمها بالكامل مني أحمد سمير زاهر.


- منى أحمد نجلة الفنان أحمد زاهر.


- تبلغ منى زاهر من العمر 8 سنوات.


- من مواليد 15 يناير عام 2013.

- ظهرت في دور ليلى بمسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني.

- مسلسل ليه لأ هو أولى تجاربها الفنية.

- دخلت لعالم الفن عام 2021.


- تعشق الغناء ولديها موهبة العناء مثل شقيقتها الكبرى ليلى زاهر.


- لدى منى أحمد زاهر 132 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

 

- تتمنى أن تصبح فنانة كبيرة في الكِبار، وتكمل حياتها في التمثيل. 

 

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل ليه لأ الجزء الثاني تدور أحداثه حول شخصية ندى التي تؤديها الفنانة منة شلبي وهي تعمل طبيبة رمد وغير متزوجة، وترغب في تبني طفل من دار أيتام وهي آنسة غير متزوجة وتقرر أن تكون مسئولة عن هذه طفلة غير عابئة بآراء كل من حولها فيما أقدمت هي عليه بسبب رغبة عارمة بداخلها أن تصبح أم.

 

ومسلسل ليه لأ الجزء الثاني هو من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف، وبطولة باقة من ألمع النجوم، على رأسهم الفنانة منة شلبي وأحمد حاتم ومراد مكرم ومها أبوعوف وسارة عبدالرحمن ومنى أحمد زاهر، والطفل سليم مصطفي. 

منى احمد زاهر الفنانة أحمد زاهر مسلسل ليه لا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يقتنص نقطة من فم «بطل إفريقيا»

تذكرة حفل بهاء سلطان في الساحل بـ12 ألف جنيه

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

إيرادات أفلام عيد الأضحى المبارك 2021

طبيب أسنان يمزق زوجته بـ11 طعنة فى ثالث أيام العيد بالمنصورة

المجند الذى حاوره الرئيس السيسي يكشف لـ«الدستور» كواليس اللقاء: «كان حلم بالنسبالى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل