لديها 132 ألف متابع.. أبرز المعلومات عن منى زاهر بعد تصدرها التريند

تصدرت الطفلة منى نجلة الفنان أحمد زاهر، محركات البحث جوجل بعد تداول روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لقاءها الأخير في أحد البرامج الخاصة بـ"جوسبس"، وصنع عدد كبير من الجمهور بعض "الكوميكس" عليها وهي برفقة الطفل سليم مصطفى الذي جسد شخصية "يونس" في مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن منى أحمد زاهر:



- اسمها بالكامل مني أحمد سمير زاهر.



- منى أحمد نجلة الفنان أحمد زاهر.



- تبلغ منى زاهر من العمر 8 سنوات.



- من مواليد 15 يناير عام 2013.

- ظهرت في دور ليلى بمسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني.

- مسلسل ليه لأ هو أولى تجاربها الفنية.

- دخلت لعالم الفن عام 2021.



- تعشق الغناء ولديها موهبة العناء مثل شقيقتها الكبرى ليلى زاهر.



- لدى منى أحمد زاهر 132 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

- تتمنى أن تصبح فنانة كبيرة في الكِبار، وتكمل حياتها في التمثيل.

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل ليه لأ الجزء الثاني تدور أحداثه حول شخصية ندى التي تؤديها الفنانة منة شلبي وهي تعمل طبيبة رمد وغير متزوجة، وترغب في تبني طفل من دار أيتام وهي آنسة غير متزوجة وتقرر أن تكون مسئولة عن هذه طفلة غير عابئة بآراء كل من حولها فيما أقدمت هي عليه بسبب رغبة عارمة بداخلها أن تصبح أم.

ومسلسل ليه لأ الجزء الثاني هو من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف، وبطولة باقة من ألمع النجوم، على رأسهم الفنانة منة شلبي وأحمد حاتم ومراد مكرم ومها أبوعوف وسارة عبدالرحمن ومنى أحمد زاهر، والطفل سليم مصطفي.