الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

استخراج جسم غريب من مرىء مريض بمستشفى أسوان الجامعى

الجسم الغريب
الجسم الغريب

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إن المستشفى الجامعي تعمل على تقديم الخدمة الطبية في مختلف الأقسام  على مدار أيام الأضحي المبارك، وأنه في هذا الإطار أجرى فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة، عملية استخراج جسم غريب من مريء مريض، يبلغ من العمر ٥٩ عاما.

وتابع الدكتور محمد زكي الدهشوري، أن ترجع التفاصيل إلى أن المريض ابتلع الجسم الغريب، منذ ٦ أيام، مما تسبب في وجود التهابات شديدة بجدار المريء نتيجة وجوده طوال هذه الفترة، موضحًا أنه بعد إجراء العملية حالة المريض مستقرة.

وأضافت إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أنه أجريت العملية الجراحية بواسطة طبيب مقيم الدكتور إسماعيل طبش نايب سنيور بقسم الأنف والأذن والحنجرة، والطبيب الدكتور شريف حسن فراج أخصائي بقسم الأنف والأذن والحنجرة، ونائب مدير المستشفى.

أسوان جسم غريب المستشفى الجامعي جامعة أسوان فريق طبي عميد كلية الطب مستشفى اسوان

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