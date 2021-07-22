إصابة 5 فى انقلاب سيارة غرب قرية الغنيمية بأسوان

أصيب 5 في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي غرب قرية الغنيمية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز إدفو، ما أسفر عن أصابة 5، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتبين أن المصابين هم: ''منصور. ع. ص''، ارتجاج بالمخ، يبلغ من العمر 50 عامًا، و''صباح.ع.س'' 11 عامًا، ارتجاج بالمخ، و“رحاب. ب. غ'' تبلغ من العمر 10 سنوات، كدمات متفرقة بالجسم، و ''جابر، ج، س''، يبلغ من العمر 12 عامًا، إصابته كدمات متفرقة بالجسم، و”علاء. ع. س" يبلغ من العمر 22 عامًا، إصابته كدمات متفرقة بالجسم.