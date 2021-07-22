الخميس 22 يوليو 2021
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الدين لله

مفتى سابق يوضح حكم الشرع فى إزالة مقابر تضر الناس

مقابر قديمة
مقابر قديمة

قال الشيخ أحمد محمد عبدالعال هريدي، مفتى الديار المصرية الأسبق، في رده على سؤال ورد إليه يقول ما الحكم الشرعي في إزالة مقبرة تجاور منازل المواطنين علما بأنها قديمة تُرِك الدفن فيها، وأن جثث الموتى المدفونين بها لا تزال باقية، وأن من هذه الجثث جثثًا لبعض الصالحين، وهل في الإمكان حفظ الرفات في باطن الأرض الصلبة؟ إن المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن المقبرة وإن بطل الدفن فيها تبقى وقفًا إذا كانت لا تزال فيها جثث الموتى أو عظامهم؛ لبقاء المنفعة التي من أجلها وقفت، وفي هذه الحالة لا يجوز شرعًا نقلها باتفاق أئمة المذهب.

وتابع: “إذ في النقل نبش للقبور وانتهاك لكرامة المتوفى وهو منهي عنه شرعًا إلا أن يكون النقل لمصلحة راجحة كأن يخاف على المقبرة من طغيان المياه ونحو ذلك من الأسباب، وبما أن مذكرة المجلس المرافقة تضمنت أن الجبانة لا تزال بها جثث ورفات للموتى المدفونين بها، وأنه لم يرد بها من الأسباب ما يمكن أن يجعل مبررًا لإزالة الجبانة؛ لهذا نرى: أنه لا يجوز شرعًا إزالة الجبانة المشار إليها، وأما حفظ الرفات في باطن الأرض الصلبة فلم يحدد الفقهاء لبلى الجثث بعد دفنها وقتًا معينًا؛ لأن ذلك يختلف باختلاف نوع التربة المدفون فيها وتركيبها ومدى تأثيرها على الجثث”.

الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي مفتى الديار المصرية الأسبق الحكم الشرعي في إزالة مقبرة تجاور منازل المواطنين حكم إزالة المقابر المجاورة للناس دار الافتاء مقابر قديمة رفات الموتى

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