أمن القاهرة يلقى القبض على المتهم بخلع ملابسه أمام سيدة بمنطقة المعصرة

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم محمد مجدي رئيس المباحث القبض على المتهم بخلع ملابسه في الشارع والاعتداء على سيدة بمنطقة المعصرة، والاتجار في المواد المخدرة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين.

كان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو للمتهم ويدعى "محمد. ج" يخلع ملابسه أمام سيدة تدعى "سلوى"، 26 سنة، مقيمة بمنطقة المعصرة بمدينة حلوان بالقاهرة، وذلك لمحاولة خدش حيائها وترويعها، انتقامًا منها لتركيبها كاميرات مراقبة أسفل منزلها، حتى ترصد حالات الاعتداء التي تعرضت لها من أهل زوجها، بعد خلافات أسرية نشبت بينهما، ولكن الكاميرات رصدت المتهم خلال بيعه المخدرات في الشارع، وعند علمه بوجود دليل على تجارته حاول تكسير الكاميرات والاعتداء على السيدة بمساعدة زوجته.

وأثناء مناقشة رجال مباحث القسم للسيدة المجني عليها، قالت إنها منذ 6 أشهر غادرت منزل زوجها لخلافات نشبت بينهما، وأقامت بمنزل والدها بالمعصرة، ولكن لم تسلم من شرورهم، وحضروا إلى منزلها واعتدوا عليها محدثين بها إصابات بالغة، مما اضطرها إلى تحرير محضر تعدٍّ بقسم شرطة المعصرة وتركيب كاميرات مراقبة لرصد محاولات الاعتداء.

وبالفعل لم تتكرر محاولة الاعتداء مرة أخرى، ولكن المتهم المقيم بشارع المجني عليها، والذي يعمل في الاتجار بالمخدرات على حسب ادعاء السيدة، لاحظ رصد الكاميرات لعملية البيع والشراء للمواد المخدرة، ورصد البائعين والمبتاعين، ولصلة ذلك المتهم بزوج السيدة، أقدم على افتعال الأزمات، وحاول تهشيم الكاميرات، وعندما رفضت المجني عليها أفعاله، أحضر سلاحًا أبيض "سنجة" وهشم باب منزلها وخلع ملابسه أمامها وحاول الدخول للاعتداء عليها.

واستغاثت السيدة بشرطة النجدة بقسم المعصرة، لتنقذها من بطش جيرانها، وعلى الفور استجابت الأجهزة الأمنية لها، وحضرت على الفور إلى محل الواقعة، ولكن المتهم تمكن من الهروب قبل وصول قوات الأمن.

وتمكنت الأجهزة من القبض على زوجة المتهم وبمواجهتها بالمجني عليها، اعترفت بارتكابها الواقعة، وإلقائها حجارة من الطوب اللبن على باب منزل المجني عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2832 لسنة 2021 إداري المعصرة.

وبإعداد الأكمنه اللازمة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.