دم الأضحيات يغطي شوارع العباسية في ثالث أيام العيد (صور)

شهدت شوارع منطقة العباسية التابعة لمحافظة القاهرة ذبح العديد من رؤوس الماشية والعجول لليوم الثالث على التوالي بعيد الأضحى المبارك، وهو ما تسبب في غرق الشوارع بدماء الأضحية منذ أول أيام العيد وحتى اليوم الثالث.

الجزارين في عيد الأضحى

ولايزال الأهالي والجزارون مستمرون في ذبح الأضحية، وهو ما تسبب في عرقلة الطرق الرئيسية والفرعية، كما عمل بعض الأهالي على غلق الشوارع لمنع مرور السيارات والأهالي لحين الانتهاء من الذبح وإعادة فتح الشارع مرة أخرى.

الجزارين في عيد الأضحى

وحرص بعض الجزارين على تعليق الذبائح أمام المحال والبيوت، بجانب افتراش الشوراع بشوادر الماشية والعجول لحين انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك والذي يعد الموسم الأضخم لهم.

الجزارين في عيد الأضحى



وشهدت محال الجزارة بمختلف مناطق والمحافظات على مدار الأيام والأسابيع القليلة الماضية، زحامًا شديدًا من قِبل المواطنين وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك وعلى مدار أيامه وذلك استعدادًا لذبح الأضاحي بجانب شراء مخزون كافٍ من اللحوم.

الجزارين في عيد الأضحى

وتوافد مئات المواطنين على محلات الجزارة خلال الأيام الماضية لشراء اللحوم قبل أن تغلق المحال أبوابهم خلال إجازة عيد الأضحى.

الجزارين في عيد الأضحى

وحرص بعض الأهالي على الاتفاق مع بعض الجزارين الموجودين في المحلات لذبح الأضحية الخاصة بهم عقب تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك وعلى مدار أيامه الأربعة.

الجزارين في عيد الأضحى

ويحتفل المصريين والعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك والذي هل علينا يوم الثلاثاء الماضي الموافق 20 يوليو وتعد اللحوم الحمراء من أساسيات الاحتفال ووجبة أساسية على مدار أيامه بجانب البعض والذي يحرص على تقديم الأضحية، لذلك تشهد مختلف محال الجزارة استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

الجزارين في عيد الأضحى

وتزينت محال الجزارة بالأنوار الملونة واكتست بفراشة الأفراح استعدادًا لقدوم عيد الأضحى المبارك، وحرص كل محل على مضاعفة أعداد الماشية والعجول التي وضعت أمام بعض المحال لكثرة الذبائح في اليوم الواحد نظرا لأقبال المواطنين على شراء اللحوم بشكل كبير خلال الأيام الجارية.