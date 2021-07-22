الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. عرض الجزء الثانى من حلقة راغب علامة فى «سهرانين»

راغب علامة وأمير
راغب علامة وأمير كرارة

تعرض قناة ON الفضائية، مساء اليوم، الجزء الثاني من حلقة النجم اللبناني راغب علامة الذي يحل فيها ضيفا على برنامج «سهرانين» ويقدمه النجم أمير كرارة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعرضت مساء أمس الجزء الأول من حلقة النجم راغب علامة وحققت ردود أفعال قوية من قبل الجمهور وتحدث فيها عن مسيرته الفنية، وعلاقته بعدد من نجوم الفن، والمواقف الطريفة التي جمعته ببعضهم، على رأسهم الفنانة فيفي عبده التي غضبت منه بسبب جملة سمعتها منه بشكل غير صحيح، أيضا يروي راغب علامة ذكرياته مع والدته، وأبرز أحداث الطفولة.

راغب علامة وأمير كرارة 

وتشهد حلقة اليوم استكمالا لحديث وحكايات حلقة الأمس ومن المقرر أن يقدم خلالها النجم راغب علامة العديد من الأغنيات داخل الاستديو على مسرح "سهرانين"، بتوزيع أوركسترا سينيكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة.

المطرب راغب علامة النجم اللبناني راغب علامة برنامج سهرانين برنامج سهرانين مع امير كرارة اميرة كرارة

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