بداية جديدة.. سيدة تخسر 70 كليو من وزنها وتنجح في بدء حياة جديدة بعمر الـ74

"إذا كان بإمكاني القيام بذلك فإنه بإمكانك إيضًا".. إذا قمت بالمرور إلى الصفحة الرسمية للسيدة جوان البالغة من العمر 74 عامًا، فإنك بالضرورة ستجد هذه الكلمات مدونة على صفحتها الشخصية تعبر بها عن المجهود الكبير الذي قامت ببذله حتى وصلت إلى الوزن الذي تريد رغم تقدمها بالعمر.

سيدة تخسر 70 كليو من وزنها

وحسب موقع Brightsidek فإن السيدة جوان بدأت رحلتها في الطريق إلى الوزن المثالي في السبعين من عمرها، وقتها كانت تعاني من أمراض كثيرة، جعلتها تدرك أنها بحاجة إلى التغيير، واتجهت إلى الرياضة لأن أكثر ما كانت تعاني منه هو الصعوبة في صعود وهبوط السلم، إذ كان يسبب لها ألمًا في المفاصل.

سيدة تخسر 70 كيلو من وزنها

كانت جوان تعلم جيدًا أنها إذا لم تغير نمط حياتها، فإن الطبيب سيزيد من أدويتها، اقتربت ميشيل من جوان وهي تبكي وأخبرتها أنها إذا لم تفعل شيئًا سينتهي بها الأمر في دار لرعاية المسنين، وذلك عندما بدأت جوان في المشاركة في مجموعة تضم النساء اللواتي أردن جميعًا تغيير عاداتهن، مع مرور الوقت، كان أدائها في صالة الألعاب الرياضية يتحسن وبدأت الدهون في الانخفاض.

في أقل من 4 سنوات، فقدت جوان ما يقرب من 70 كيلو جرامًا ووصلت إلى الوزن المثالي، تقول: "هدفي الآن هو الاستمرار في رفع الأثقال بمرور الوقت في صالة الألعاب الرياضية والبقاء متسقًا مع العادات التي بنيتها منذ بدء هذا التحول".

وتابعت: "لم أرغب في العودة إلى ما كنت عليه، فأنا أعلم أنه إذا لم ألتزم بنمط الحياة هذا فسوف أعرض صحتي للخطر، لم أرغب في أن ينتهي بي المطاف في مستشفى أو دار لرعاية المسنين ".

سيدة تخسر 70 كيلو من وزنها

كانت تعلم أن وتيرتها بطيئة، لكنها كانت واثقة من أن عملها الجاد سيؤتي ثماره لبقية حياتها، أما الآن فقد وصلت إلى مكان في رحلة لياقتها حيث تشعر وكأنها شخص مختلف، إنها أكثر ثقة في القيام بتمارينها في صالة الألعاب الرياضية ولديها فهم عميق لإعداد وجبات صحية ومتوازنة.

كما إنها تتناول الآن 5 وجبات في اليوم، وتتناول المكملات الغذائية، وتتدرب 5 أيام في الأسبوع، أما اليومان إجازتها مخصصان للاسترخاء وقضاء الوقت مع أسرتها.