الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

الليلة.. وائل جسار يلتقى جمهور الإسكندرية فى حفل غنائى ضخم

وائل جسار
وائل جسار

يحتفل النجم اللبناني وائل جسار مساء اليوم الخميس مع جمهوره بمحافظة الإسكندرية بعيد الأضحى المبارك، وذلك بحفل غنائي ضخم يحيه داخل أحد الفنادق الكبرى هناك.

 

ويأتي هذا الحفل بعد غياب وائل جسار عن إحياء حفلات غنائية بمحافظة الإسكندرية ويرفع الحفل شعار كامل العدد بعد أن نفذت جميع تذاكره، ومن المقرر أن يقدم المطرب اللبناني وائل جسار خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته ومنها: "غريبة الناس، بتوحشينى، جرح الماضي، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خلينى ذكرى، مخبى إيه" وغيرها من الأغنيات.

 

ويتجه وائل جسار بعد انتهاء حفله الغنائي بالإسكندرية إلى الساحل الشمالي وذلك استعدادًا لإحياء حفل غنائي مساء غد الجمعة داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمشاركة كل من والمطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة الشعبية أمينة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الصيفي، والذي يقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

 

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على أكثر من فئة حيث تتراوح الأسعار من 3000 جنيه مصري إلى 500، فالفئة الأولى بـ3000 والفئة الثانية بمبلغ 2500 جنيه، والفئة الثالثة بمبلغ 1250 جنيهًا، والفئة الرابعة بمبلع 580 جنيهًا، والفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 500 جنيه مصري.

 

تفاصيل حفل وائل جسار بالعراق

 

ويستعد النجم وائل جسار للسفر إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك لإحياء حفل غنائي يوم 7 أغسطس المقبل، داخل القاعة الملكية بنادي الصيد، وتشاركه في إحياء الحفل المطربة نوفا عماد.

 

أعمال وائل جسار الغنائية الجديدة

 

وانتهى وائل جسار من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "عيان"، وهى من ألحان محمد يحيى، وكلمات محمد القياتى، وتوزيع أسامة عبدالهادى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام المقبلة. وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، وأخرج الكليب فادى حداد.

 

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فى منزله فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، ومن المقرر أن يتم عرض الفيديو كليب عبر المنصات الرقمية، التليفزيونية والإذاعية أغنية "ولا فى الأحلام" من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.

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