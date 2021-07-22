الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

رئيسة «النواب الأمريكى» تستقبل عاهل الأردن وولى عهده فى واشنطن

عاهل الأردن
عاهل الأردن

استقبلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك خلال زيارة ملكية يجريها عاهل الأردن حاليًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.  

زيارة ملكية إلى الولايات المتحدة

وفي 19 يوليو الجاري، وصل عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وزوجته الملكة رانيا العبدالله، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، إلى البيت الأبيض في زيارة ملكية للولايات المتحدة الأمريكية، التقى خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعددًا من المسئولين الأمريكيين.

ووفقًا لما ذكره الديوان الملكي الهاشمي، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، عقد الملك عبدالله الثاني، مباحثات موسعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وذلك بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. 

وكتب عاهل الأردن في تغريدة عبر صفحته الر

 

 

سمية بموقع "تويتر": "أسعدني اللقاء مرة أخرى بصديقي العزيز الرئيس بايدن، حيث أجرينا مباحثات مثمرة حول تعزيز شراكتنا التاريخية". 

وأضاف: "أشكر السيد الرئيس على صداقته ودعمه للأردن وأتطلع للبناء على جهودنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والازدهار".

كما التقى الملك عبدالله الثاني، بحضور ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قيادات مجلس الشيوخ الأمريكي، ولجنتي المخصصات والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ.

وفي السياق ذاته، عقد عاهل الأردن برفقة ولي عهده، عددًا من اللقاء مع كلا من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومبعوث الرئيس الأمريكي لشئون المناخ جون كيري.

كما التقى الملك عبدالله الثاني، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الرئيس الأمريكي جو بايدن واشنطن الولايات المتحدة

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