الخميس 22 يوليو 2021
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عالم

العراق: مقتل وإصابة طفلين جراء حريق مخيم للنازحين فى السليمانية

حريق مخيم للنازحين
حريق مخيم للنازحين في السليمانية

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، باندلاع حريق في مخيم أشتي للنازحين في محافظة السليمانية، مشيرًا إلى وقوع ضحايا بينهم أطفال.


وقال المصدر- حسبما نقلت قناة السومرية نيوز- إن "مخيم أشتي للنازحين في محافظة السليمانية شهد اندلاع حريق في عدد من الخيم بسبب ماس كهربائي.


وأشار المصدر إلى أن الحريق أودى بحياة طفل وإصابة آخر كحصيلة أولية، مؤكدًا أن الأطفال من سكنة محافظة صلاح الدين ناحية يثرب وأطراف الدجيل".


وبين المصدر أن "فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق ومنع انتشاره إلى باقي المخيم".


يشار إلى أن مخيم أشتي في السليمانية، قد شهد عدة حرائق في أوقات سابقة، وأغلبها بسبب ماس كهربائي وسوء إدارة المخيم.

وفي سياق آخر.. اعتقل عشرات العراقيين المؤيدين لحزب العمال الكردستاني منذ الأحد بسبب تنظيم تظاهرة احتجاجًا على الهجوم التركي الأخير في كردستان العراق، كما صرح مسئول لفرانس برس أمس .
وقال محمد عبدالله، الرئيس المشترك لحركة الحرية للمجتمع الكردستاني: "تم اعتقال 54 متظاهرًا ليل 25 أبريل منعا لتنظيم التظاهرة في السليمانية تنديدًا بالهجوم التركي الأخير على أراضي إقليم كردستان".
وأضاف أن بين من أوقفتهم شرطة الإقليم "صحافيًا وتسع نساء" موضحًا أنه "أثناء الاعتقال تعرض عدد من الناشطين إلى العنف والضرب والإهانة من قبل القوات الأمنية".
واشار إلى "أنه ليلة أمس تم الإفراج عن الصحافي واثنين من النساء و13 آخرين من المعتقلين. وحتى الآن ما زال الآخرون في سجون السليمانية".
ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام سلطات كردستان العراق بتنفيذ اعتقالات تعسفية وانتهاكات لحرية التظاهر والمساس بحرية الصحافة.
وفي السليمانية أدت تظاهرات العام الماضي احتجاجًا على غلاء المعيشة والسلطات التي لم تدفع رواتب موظفيها لشهور، إلى مقتل ثمانية متظاهرين بعضهم فتية ما زالت عائلاتهم تنتظر إحقاق العدالة، عن عشرات الاعتقالات.

السليمانية مخيم أشتي مصدر أمني عراقي صلاح الدين العراق

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