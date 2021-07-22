رئيس جامعة طنطا يهنىء السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو

هنا الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو.

وقال «ذكي»: «أتقدم بأسمى التهانى مقرونة بأصدق الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصرى العطيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة.. أعادها على مصرنا بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار».

وأكد رئيس الجامعة أن تلك الذكرى الوطنية الخالدة ترسخت فى وجدان الشعب المصرى لما حققته الثورة من إنجازات عظيمة صنعت تاريخا جديدا للوطن، كما برزت خلالها أصالة الشعب المصري الذى ضرب أروع الأمثلة في التلاحم مع قواته المسلحة لإعلاء قيم الاستقلال والعدالة والحرية للحفاظ على الدولة المصرية.