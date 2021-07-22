الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة طنطا يهنىء السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو

الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي

هنا الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو.

وقال «ذكي»: «أتقدم بأسمى التهانى مقرونة بأصدق الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصرى العطيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة.. أعادها على مصرنا بمزيد من التقدم والرفعة  والازدهار».

وأكد رئيس الجامعة أن تلك الذكرى الوطنية الخالدة  ترسخت فى وجدان الشعب المصرى لما حققته الثورة من إنجازات عظيمة صنعت تاريخا جديدا للوطن، كما برزت خلالها أصالة الشعب المصري الذى ضرب أروع الأمثلة في التلاحم مع قواته المسلحة لإعلاء قيم الاستقلال والعدالة والحرية  للحفاظ على الدولة المصرية.

القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة طنطا الشعب المصري أعضاء هيئة التدريس رجال القوات المسلحة احتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة ثورة ٢٣ يوليو

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

ترتيب مجموعة مصر بعد سقوط الأرجنتين أمام أستراليا فى أوليمبياد طوكيو 2020

«أعظم انتصاراته قتلته».. القصة الكاملة لجريمة طوخ التي هزت السوشيال ميديا

تشييع جثمان كامل البيطار إلى مقابر الأسرة بطريق الواحات (صور)

مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر «الإيكونوميست» حول عودة الحياة

لتجنب عودة ارتفاع الإصابات.. «الصحة» تواصل تطعيم المواطنين ضد كورونا خلال العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

محمد نجم

رغم الجائحة.. كيف نجحت مصر فى الحفاظ على استقرار الأسعار آخر عامين؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

صور

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل