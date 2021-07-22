لجنة لمراقبة توريدات القمح والدقيق خلال أيام العيد بالبحيرة

كشف مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه خلال إجازة عيد الأضحى، شكلت غرفة عمليات خاصة بقسم الصيانة لمتابعة صرف الأقماح المحلية من الشون والصوامع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا والبنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع طبقًا للبرنامج الوزاري، ومتابعة عمل المطاحن الثلاثة (سيمون، كفر الدوار، رشيد) بدائرة المحافظة، للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات وكذلك إنتاج النخالة ومتابعة صرف الدقيق من المستودعات على مستوى المحافظة للمخابز البلدية.

وأضاف الخضر، أن غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة تعمل عمل ليل نهار طوال فترة العيد والإجازات الرسمية لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها سواء بالتواصل مع الحملات الخارجية أو بالاشتراك مع لجان المرور المشكلة من مفتشى الإدارات الرقابية بالمديرية والإدارات الخارجية.



وأوضح أن غرفة عمليات المديرية رصدت سهولة حصول المواطنين على رغيف الخبز دون أى زحام، مع العلم بأن رغيف الخبز متوافر ولا يوجد أي مشاكل للسلع الغذائية واللحوم الأضاحى والبلدية والمستوردة والمجمعات الاستهلاكية، وما زالت تواصل عملها مع جميع العاملين على مستوى المديرية.