الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عقب تلقيها لقاح كورونا.. سيدة بريطانية توجه رسالة شكر للرئيس السيسى

سيدة بريطانية
سيدة بريطانية

حصلت سيدة بريطانية تدعى “باربرا”، على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، من مركز تطعيم المواطنين بالمركز الطبي بأبو حماد، مقدمة الشكر للقيادة السياسية المصرية، ووزيرة الصحة والسكان، على جهود الدولة المبذولة لحصول المصريين وغير المصريين على اللقاح، ومقدمة الشكر للعاملين بالمركز على الاستقبال الجيد، وحسن المعاملة.

وأكد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة ٩ص وحتى ٩م، وتستمر بالعمل خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

المواطنين وزارة الصحة محافظة الشرقية عيد الأضحى خدمات العاملين

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