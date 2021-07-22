أداء صلاة الجنازة على الإذاعى كامل البيطار بمسجد الشرطة (فيديو)

أقيمت صلاة جنازة الإذاعي الراحل كامل البيطار، بمسجد الشرطة، عقب صلاة العصر، بحضور أفراد أسرته وأصدقائه، وسط حالة من الحزن خيمت على الحضور.

ولم يتمالك أفراد أسرته أنفسهم من البكاء أثناء أدائهم صلاة الجنازة عليه، وسيتم تشييع الجثمان للمقابر بطريق الواحات.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الإذاعي والصحفي الكبير كامل البيطار بعد صراع مع المرض ووجوده في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر منذ عدة أيام.

وكشف هيثم البيطار، نجل الإذاعي الراحل كامل البيطار، عن وفاة والده وتفاصيل الجنازة والعزاء من خلال منشور له عبر "فيسبوك"، حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله والدي الإذاعي الكبير كامل البيطار، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة ٦ أكتوبر، والدفن في طريق الفيوم، والعزاء مقتصر على المقابر الله يرحمه ويحسن إليه برجاء الفاتحة والدعاء”.

ونعى عدد كبير من رجال الإعلام والسياسة رحيل الإذاعي الراحل، منهم الكاتبة والنائبة فريدة الشوباشي التي نعته بمنشور عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".

الإذاعى كامل البيطار تخرج في كلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة، وفى أثناء دراسته كتب فى جريدة المساء التي كان يرأس تحريرها آنذاك خالد محيى الدين، وبدأ التدريب بالإذاعة المصرية، وقبل مرور عام وقبل دخول شهر رمضان عرض عليه أحمد سعيد مدير صوت العرب فكرته "مسحراتي اليوم"، وطلب منه تسجيل 30 حلقة منها في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وكان الإذاعي الكبير كامل البيطار علق على الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، قائلًا إنه لم يستمع إليها منذ قرابة 30 عامًا لأنها لا تقدم أي جديد، حسب تعبيره، وأن الله حباه بالأفكار المبتكرة خلال فترة عمله بالإذاعة حتى إنه في إحدى الفترات 90% من برامج صوت العرب كانت من أفكاره، وأن بعض الإذاعيين انتشرت أسماؤهم من خلال برامج الآخرين، ولم يقدموا فكرة واحدة على مدى 35 عامًا، ومع ذلك حصلوا على المناصب، مشيرًا إلى عدم وجود مواهب حالية بقدر الإذاعيات إيناس جوهر وسناء منصور.