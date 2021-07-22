الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة: حرائق الغابات تُزيد بشكل كبير من كمية المعادن السامة فى الهواء

حرائق الغابات
حرائق الغابات

كشفت دراسة جديدة من مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا كارب، أن الدخان الناجم عن حرائق الغابات - خاصة تلك التي تحرق الهياكل التي يصنعها الإنسان - يمكن أن يزيد بشكل كبير من كمية المعادن السامة الخطرة الموجودة في الهواء، ما يؤدي إلى إرسال أعمدة يمكنها السفر لأميال.


وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الدراسة قارنت قراءات مراقبة الهواء من العديد من حرائق كاليفورنيا ، مثل حريق المخيم المدمر الذي قضى على بلدة باراديس في كاليفورنيا في عام 2018 وأودى بحياة 85 شخصًا.
ويبدو أن حريق المخيم على وجه الخصوص يطلق مستويات مرتفعة من المعادن السامة مثل الرصاص والزنك في الهواء. 
ووجد الباحثون أن مستويات الرصاص زادت 50 مرة عن المعدل الطبيعي في موقع بالقرب من حريق إحدى الغابات في مدينة شيكو في الساعات التي أعقبت الحريق ، بينما زادت تركيزات الزنك بشكل كبير في موديستو التي تقع على بعد 150 ميلاً.
وتم العثور على معادن ثقيلة أخرى مثل المنغنيز والكالسيوم في الهواء بعد كل الحرائق التي تمت دراستها.
وقالت الدراسة، إن المواد الكيميائية الموجودة في المباني ، مثل مثبطات اللهب والبلاستيك ، تتحد لتصنع حرائق تدمر الهياكل التي يصنعها الإنسان بشكل خاص.


وتابعت الدراسة: "من الواضح أن الجزيئات الدقيقة والغازات والمواد الكيميائية في الدخان المتولدة من حرائق الهياكل تشكل خطراً على صحة الإنسان".
وأشارت الدراسة إلى أن أي زيادة في التعرض للرصاص تعتبر خطرة. 
ووجدت أن المعدن يسبب ارتفاع ضغط الدم وتأثيرات على الإنجاب والسرطان لدى البالغين - مع تعرض الرضع والأطفال الصغار بشكل خاص لخطر التغيرات السلوكية وعجز التعلم. 
ويُعتقد أن المعادن الأخرى ، بما في ذلك الزنك ، سامة ، لكن آثارها الصحية لم تتم دراستها على نطاق واسع.
وتأتي الدراسة في الوقت الذي انتشر فيه الدخان المنبعث من حرائق الغابات الغربية في جميع أنحاء البلاد وأدى إلى اسوداد السماء في أماكن بعيدة مثل مدينة نيويورك.
وقالت الباحثة الصحية بجامعة ستانفورد ، الدكتورة ماري برونيكي، التي قادت العديد من الدراسات حول كيفية تأثير الدخان على الصحة في مركز شون إن باركر لأبحاث الحساسية بالجامعة: "لا أحد محمي". 
 

وأظهرت تلك الدراسات زيادات كبيرة في حالات دخول المستشفى لأشياء مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الجهاز التنفسي في الأيام التي يتسبب فيها دخان حرائق الغابات في سواد السماء حول كاليفورنيا.
وقالت إن دراسة كارب تظهر أنه عندما يتنفس الناس دخان الحرائق ، "لا نعرف في الواقع ما الذي نتعرض له".
حث المسئول التنفيذي لشركة كارب ، ريتشارد كوري، أولئك الذين يتعرضون لدخان حرائق الغابات على اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم. 
 

حرائق غابات معادن سامه الولايات المتحدة كندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

ترتيب مجموعة مصر بعد سقوط الأرجنتين أمام أستراليا فى أوليمبياد طوكيو 2020

«أعظم انتصاراته قتلته».. القصة الكاملة لجريمة طوخ التي هزت السوشيال ميديا

تشييع جثمان كامل البيطار إلى مقابر الأسرة بطريق الواحات (صور)

مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر «الإيكونوميست» حول عودة الحياة

لتجنب عودة ارتفاع الإصابات.. «الصحة» تواصل تطعيم المواطنين ضد كورونا خلال العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

محمد نجم

رغم الجائحة.. كيف نجحت مصر فى الحفاظ على استقرار الأسعار آخر عامين؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

صور

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل