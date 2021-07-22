الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: رصف طرق وتطوير كبارى وأنفاق فى الغربية بـ340.2 مليون جنيه

رصف طرق
رصف طرق

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ 67 مشروعًا لتنمية وتطوير خدمات التنمية المحلية بمحافظة الغربية بتكلفة استثمارية قدرها 430 مليون جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية شملت رصف طرق محلية وإقليمية وإحلال وتجديد كبارى وأنفاق بتكلفة قدرها 340.2 مليون جنيه، واستكمال مشروعات وخدمات تحسين البيئة بقيمة 40.1 مليون جنيه، توفير خدمات الأمن والإطفاء والمرور بقيمة 23.5 مليون جنيه، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بقيمة 16.3 مليون جنيه، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات إنارة بتكلفة 10.2 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد القرى الواقعة بنطاق محافظة الغربية يبلغ 320 قرية و8 مدن و4 أحياء، ويبلغ إجمالى أطوال شبكات الطرق 5358 كم، منها 4883 كم أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق، تمثل 90.1% لإجمالى شبكة الطرق بالمحافظة و2.6% من إجمالى الجمهورية.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الغربية يصل إلى 415 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20 /2021 تبلغ 4,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 51.6% عن خطة عام 2019-2020 تمثل 1,8% من الاستثمارات العامة الموزعة.\

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية بخطة عام 2020-2021، تم توجيه استثمارات بقيمة 1.6 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 34%، ويخص قطاع التنمية المحلية 430 مليون جنيه بنسبة 9.1%، إلى جانب توجيه 850 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي  بنسبة 18%، ويخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني استثمارات بقيمة 559 مليون جنيه بنسبة 12%، وتوجيه 458 مليون جنيه لقطاع البترول والثروة المعدنية بنسبة 9.8%، بالإضافة إلى توجيه 765 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16%.

التخطيط الخطة الاستثمارية الغربية مشروعات طرق قرى

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