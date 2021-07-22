«غرفة عمليات التموين»: القليوبية أكثر محافظة حُررت فيها محاضر للمخابز البلدية

أكد التقرير الصادر اليوم من غرفة عمليات قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التتموين أنه تم تحرير عدد من المحاضر لبعض المخابز البلدية بعدد من المحافظات تتنوع ما بين نقص الوزن والمواصفات وتوقف عن الصرف وكشف التقرير الوارد أن محافظة القليوبية تصدرت الموقف بعدد 252 محضر يليها محافظة المنوفية بعدد 146 محضر للمخابز تنوعت ما بين نقص وزن وتوقف عن الصرف والغلق وجاءت محافظة الغربيه بعدد 118 محضر يليها الجيزة بعدد 115 محضر لتحتل محافظتى السويس وبنى سويف العدد الأقل فى المحاضر بواقع يصل إلى 7 محاضر فقط.

كما تناول التقرير الصادر عن غرفة العمليات المركزية بقطاع الرقابة والتوزيع أن عدد المحاضر التى تم تحريرها فى فترة إجازة العيد تتصدر فية دمياط المشهد بعدد 92 محضر متنوع ما بين عدم الإعلان عن اسعار السلع وسلع منتهية الصلاحية أيضا وذبح خارج السلخانه يليها الدقهلية بعدد 29 محضر والأقصر والفيوم وسوهاج.

وأكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى أن السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع على مدار الساعه استقرار الحالة التموينية من خلال غرفه عمليات الوزارة والمديريات وكذلك حالة توافر السلع بالأسواق أيضا، وأشار كمال إلى أن الأستاذ الدكتور علي المصيلحى يتابع أيضا كل قطاعات الوزارة الأخرى ولاسيما بالتواصل مع السادة رؤساء الشركات التابعة للوزارة كالصوامع وشركتي الجملة التابعه للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعمل المجمعات الاستهلاكيه لتوفير احتياجات المواطنين من السلع.

وكان المهندس عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، قد قال إن المهندس أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أصدر تعليمات للشركات التابعة لوزارة التموين، والتى تمثلت في تكثيف المعروض من اللحوم والسلع بأنواعها، مثل اللحوم الطازجة السوداني، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف عبد العزيز، أن اللحوم السودانية تعتبر لحوم بلدية لأنه يتم وضعها بالمحاجر فى توشكى، ويتم تغيير المرعى الخاص بها، وبالتالي تتحول إلى بلدية، وجودتها تنافس اللحوم البلدية، حيث أن سعرها 85 جنيه بينما اللحوم البلدية سعرها من 130 إلى 140 جنيه للكيلو.