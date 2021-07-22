«من الداخل للخارج».. رياضة روحية جديدة بدير البشارة في كينج مريوط

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن دير البشارة بكينج مريوط، استقبل رياضة روحية جديدة تحت عنوان "من الداخل للخارج"، تتضمن الرياضة ساعات سجود أمام القربان المقدس، ولقاءات روحية تكوينية، وفترات صمت، والعديد من الفقرات الروحية التكوينية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تهدف الرياضة لتجديد حياة المؤمن، كما تساعده على أخذ خلوة ذاتية، يلتقي فيها مع ذاته ومع الله الساكن فيه.

وفي نفس السياق، زار نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، المشاركين بالرياضة.

كما أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات وتاملات".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن فاعليات اليوم الثاني من قافلة قيمتك في قيامتك (قيامتنا حياة).

وايضا أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة الله ".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار :" حلاوة كلمة الله تحُثُّنا على مشاركتها مع الّذين نلتقى بهم في حياتنا، كي نُعبّر عن يقين الرجاء الذي تحتويه.

بالإضافة إلى ذلك أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم اية ".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن ثمار الروح القدس وذلك تحت شعار:" "وَأَمَّا ثَمَرُ الرُّوحِ فَهُوَ: مَحَبَّةٌ، فَرَحٌ، سَلاَمٌ، طُولُ أَنَاةٍ، لُطْفٌ، صَلاَحٌ، إِيمَانٌ،" (غل 5: 22)..