بعد تضاعفها 100.5%.. أهم الصادرات المصرية للهند خلال 2021

تحتل الهند المرتبة الرابعة بين أهم الدول المستوردة من مصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021، إذ كشف تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للهند تضاعفت بنسبة 100.5%، لتصل لـ 593.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 296.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 297.6 مليون دولار.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر للهند تنوعت بين وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 382.1 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 166.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 215.6 مليون دولار بنسبة 129.6%، يليها قطن بقيمة 77.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 26.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 51.5 مليون دولار بنسبة 196.3%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات فواكه وأثمار صالحة للأكل للهند بلغت 47.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 13.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 34.3 مليون دولار بنسبة 253.6%، وصادرات منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 30.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 15.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 15.2 مليون دولار بنسبة 100.1%، وصادرات ملح كبريت وأحجار بقيمة 27.6 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 29.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 1.8 مليون دولار بنسبة 6.3%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري لـ3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3%.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4%، حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2٪، فواكه طازجه بنسبة 60.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0٪).



وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1٪، حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها (سيارات ركوب بنسبة 58.9٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2 %).