الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الأنبا باخوم يزور مؤتمر «كلمة الله تخلق تحرر ترسل» بكنيسة العذراء مريم في عين شمس

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

زار الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مؤتمر كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بعين شمس، تحت رعاية وحضور الأب كيرلس نظيم، راعي الكنيسة، وخدام الكنيسة، والمشاركين بالمؤتمر.

تخللت الزيارة تفقد نيافته كل المراحل المشاركة بالمؤتمر، بدايةً من المرحلة الابتدائية، وحتي السيدات، بالإضافة إلى الالتقاء بكل المشاركين وإلقاء كلمة روحية، وتبادل الحوار من نيافته مع الأولاد.

يُذكر أن المؤتمر كان قد بدأ يوم الاثنين، الموافق التاسع عشر من شهر يوليو، وينتهي اليوم، الموافق الثاني والعشرين من نفس الشهر، واحتوى المؤتمر على اللقاءات التكوينية حول موضوع المؤتمر وهو "كلمة الله تخلق تحرر ترسل"، والفقرات الترفيهية، وغيرها من الفقرات المختلفة.

الاحتفال بعيد الرسل

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، بعيد الرسل وهما القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويسبقه صوم الرسل وهو من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التي تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

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